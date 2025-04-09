Bakan Kurum, ‘Yarısı Bizden’ kampanyasından faydalanan Sevim Yazıcı’nın hikayesini paylaştı: “Herkes evini kentsel dönüşüme versin”

"SAĞLAM EVLERDE OTURMAK KISMET OLACAK"

40 yıldır Bahçelievler'de oturan Sevim Yazıcı, asrın felaketinin ardından deprem korkusunun daha da arttığını bu yüzden evini yenileme kararı aldığını belirterek, "Şubat ayında binamız boşaltıldı. Mayıs gibi yıkıldı, ağustos ayında da temeli atıldı. 10 gün kadar önce de sözleşmemiz yapıldı. Öğrendiğime göre Bakanlık 10 güne kadar ödemeleri daire sahipleri adına müteahhidimize yapacakmış. Çok güzel bir uygulama. 700 bini hibe 700 bini kredi bizler için büyük bir avantaj. İyi ki böyle bir kampanya çıkmış. Binamız üç ay sonra teslim edilecek. Yeni ve sağlam evlerimizde oturmak kısmet olacak" dedi.

"BU PROJE ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA"

Yazıcı, binada yaşayan vatandaşların tamamının oyu ile sözleşmenin onaylandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Eski binaları artık görmeyeceğimiz için çok mutluyum. Bahçelievler daha da güzelleşiyor. İnsanlar çürük, depreme dayanıksız evlerde oturmasınlar. Bu proje çok güzel bir uygulama. Herkes evini mutlaka dönüşüme versin, bu kampanyadan yararlansın. İnşallah herkes depreme dayanıksız evlerini yıktırıp yeniden yaptırır."