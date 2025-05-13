Bakan Kurum’dan belediyelere müsilaj uyarısı! Sözleri yerine getirmelerini bekliyorum

"ÇEVREDE DEPREMDE SİYASET OLMAZ"

Biz bu noktada üzerimize düşeni yapmaya da her türlü desteği vermeye de hazırız. Çevrede depremde siyaset olmaz. Bu nedenle tüm Marmara'da olduğu gibi burada da önlemlerimizi alacak, denetimleri çok daha yoğun yapacak ve her türlü yaptırımları uygulamaktan geri durmayacağız.