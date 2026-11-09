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Giriş Tarihi: 09.11.2026 11:08

Bakan Kurum’dan İzmir’e müjde! “İzmir Körfezini temizleyeceğiz”

Antalya’dan İzmir’e müjdeli habere geldi. Antalya’da start alan COP 31 zirvesi öncesi ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İzmir Körfezi’ndeki su kirliliği, balık ölümleri ve kötü koku sorununa karşı temizlik çalışması başlatacaklarını açıkladı. Çalışmanın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın katılacağı programla duyurulacağını belirten Kurum, “İnşallah şimdi de İzmir’e gidiyoruz. İzmir Körfezini temizleyeceğiz” dedi.

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Bakan Kurum’dan İzmir’e müjde! İzmir Körfezini temizleyeceğiz
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Antalya'daki COP31 Alanı'nda bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Bakan Kurum, Sıfır Atık Projesi kapsamında müsilajla mücadeleden dip çamuru temizliğine kadar yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Murat Kurum, İzmir Körfezi'nde giderek tehlikeli boyutlara ulaşan kirlilikle ilgili önemli mesajlar verdi. 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında yürütülen çevre çalışmalarını anlatan Kurum, müsilajla mücadeleden körfezlerdeki dip çamurunun temizlenmesine kadar birçok alanda çalışma yürüttüklerini belirtti. İzmit Körfezi'nde 2,2 milyon ton dip çamuru çıkarıldığını ve körfezin yeniden nefes almaya başladığını ifade eden Kurum, benzer bir çalışmanın İzmir'de de hayata geçirileceğini duyurdu.

İZMİR KÖRFEZİNDE TEMİZLİK BAŞLIYOR'

Kurum, İzmir Körfezi'ndeki tabloyu anlatırken kirliliğin geldiği noktaya da dikkat çekti. Körfezin bazı bölgelerinde canlıların yaşamını yitirdiğini ve denizin nefes alamaz hale geldiğini belirten Bakan Kurum, "İnşallah İzmir'e gidiyoruz şimdi. İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte İzmir Körfezi'nin o yanından geçerken maalesef rahatsız olduğumuz, orada canlıların artık hayatlarını yitirdiği, denizin nefes alamaz hale geldiği körfezde de temizlik çalışmalarına başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cemil Tugay Başkanımız görüştü. İnşallah İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız çok yakın zamanda bunu da müjdeleyecek. Orada da temizlik çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.

#ANTALYA #İZMİT KÖRFEZİ #İZMİR KÖRFEZİ
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