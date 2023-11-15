Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Turizm gelirimiz 9 ayda 42 milyar dolar oldu

"3 BİN 16 ESERİMİZ YURT DIŞINDAN AİT OLDUĞU TOPRAKLARA DÖNDÜ"

Bakanlık bünyesinde Mart 2020'de "Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı" kurulduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, "Ülkemiz UNESCO ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki çok taraflı platformlarda belirleyici bir konumda yer almaktadır. Ayrıca 12 ülke ile kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele alanında ikili anlaşma imzalamış bulunuyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde 2023 yılında toplam 3 bin 16 eserimiz yurt dışından ait olduğu topraklara döndürülmüştür. 2002- 2023 yılları arasında yurt dışından getirilen toplam eser sayımız da 12 bin 76'ya yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

Ersoy, "Defter-i Hâkani Nezareti" binasını çağdaş müzeciliği de temsil eden yeni bir yapıya dönüştürerek Ayasofya Tarih Müzesi adıyla 2023 yılı Temmuz ayında hizmete açtıklarını kaydederek, "Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli yapılarından ve Osmanlı devlet teşkilatının mühim bir parçası olan bu eserde titiz bir restorasyon ve teşhir tanzim çalışması yaparak adeta dünü bugüne taşıdık. Bir diğer marka projemiz İstanbul Rami Kütüphanesi olmuştur. Eyüpsultan'da bulunan 250 yıllık Rami Kışlası bugün artık hem bir sanat merkezi hem Millet Bahçesi hem de herkese hitap edebilecek özellikleri olan bir kütüphanedir. 2023 yılı Ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı gerçekleştirilen bu saygın eser, 36 bin metrekarelik kapalı alanı ve 51 bin metrekarelik Millet Bahçesi ile 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Rami Kütüphanesi kompleksi içinde bulunan Türkiye'nin en büyük Atatürk İhtisas Kütüphanesi ile Yazma Eserler Kütüphanesi en önemli ve en çok ilgi gören bölümler arasındadır. Aynı ilgiye mazhar olan Kitap Şifahanemiz ile yazma eserlerin restorasyon ve konservasyon işlemleri de dünya standartlarına kavuşturulmuştur. Örnek gösterilecek bir başka restorasyon çalışmasını da İstanbul'un en önemli simgelerinden Kız Kulesi'nde gerçekleştirdik. 2021 yılında başlayan, uluslararası restorasyon ilkeleri ve Bilim Kurulu rehberliğinde yürütülen çalışmalar 2023 yılında tamamlandı ve mayıs ayında açılışı yapıldı. Bu çalışma ile İstanbul'a Kız Kulesi'nden panoramik bir pencere açmış olduk" şeklinde konuştu.