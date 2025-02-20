Bakan Murat Kurum Gaziantep’te konut temeli atacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin konut şirketi Gazikonut tarafından Güneykent bölgesinde yapılacak bin 427 konutun temeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla atılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye eliyle yaptırılacak sosyal konutların Bakan Kurum'un katılımıyla yeni konut temeli atacaklarını duyurdu. Belediyenin sosyal konut projeleri için kurduğu Gazikonut firmasının yaptığı konutların bir kısmının anahtarları geçen Aralık ayında kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hak sahiplerine teslim edilmişti.