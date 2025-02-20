Haberler Yaşam Haberleri Bakan Murat Kurum Gaziantep'te konut temeli atacak
Giriş Tarihi: 20.2.2025 12:35 Son Güncelleme: 20.2.2025 12:40

Bakan Murat Kurum Gaziantep'te konut temeli atacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te Gazikonut tarafından Güneyşehir bölgesinde yaptırılacak bin 427 sosyal konutun temelini atacak.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Bakan Murat Kurum Gaziantep’te konut temeli atacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin konut şirketi Gazikonut tarafından Güneykent bölgesinde yapılacak bin 427 konutun temeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla atılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye eliyle yaptırılacak sosyal konutların Bakan Kurum'un katılımıyla yeni konut temeli atacaklarını duyurdu. Belediyenin sosyal konut projeleri için kurduğu Gazikonut firmasının yaptığı konutların bir kısmının anahtarları geçen Aralık ayında kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hak sahiplerine teslim edilmişti.

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Bakan Murat Kurum Gaziantep'te konut temeli atacak
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