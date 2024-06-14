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Giriş Tarihi: 14.6.2024 19:19 Son Güncelleme: 15.6.2024 01:56

Bakan Özhaseki: Şahin ailesine yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman’da başlatılan 'Yerinde Dönüşüm Projesi' kapsamında sağlanan hibe ve kredilerle evinin yapımını tamamlayan Şahin ailesini yeni yuvalarında ziyaret etti.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Bakan Özhaseki: Şahin ailesine yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyoruz

Bakan Özhaseki'ye ev ziyaretinde Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ve AK Parti il Başkan vekili Fehmi Yılmaz eşlik etti.

Ziyarette açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; "Deprem bölgesinde yer alan Adıyaman'ın hızlı bir şekilde ayağa kaldırılması için başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında sağlanan hibe ve kredilerle evinin yapımını tamamlayan Sahin ailesini yeni Yuvalarında ziyaret ettik. Şahin ailesine yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyoruz. Güle güle otursunlar. Devlet olarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına bir an önce kavuşturmanın gayretiyle çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şahin ailesi, almış oldukları hibe ve kredi sayesinde yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, desteklerinden dolayı ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

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Bakan Özhaseki: Şahin ailesine yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyoruz
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