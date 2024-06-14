Bakan Özhaseki: Şahin ailesine yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyoruz

Ziyarette açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; "Deprem bölgesinde yer alan Adıyaman'ın hızlı bir şekilde ayağa kaldırılması için başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında sağlanan hibe ve kredilerle evinin yapımını tamamlayan Sahin ailesini yeni Yuvalarında ziyaret ettik. Şahin ailesine yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyoruz. Güle güle otursunlar. Devlet olarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına bir an önce kavuşturmanın gayretiyle çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi.