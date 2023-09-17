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Giriş Tarihi: 17.9.2023 18:25

Bakan Özhaseki'den Antalya ve Kastamonu'daki yangınlarla ilgili açıklama: Tüm zararlar telafi edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Antalya ve Kastamonu'daki yangınlara ilişkin, "Devletimiz her daim olduğu gibi yine vatandaşlarımızın yanındadır, tüm zararlar telafi edilecektir." ifadesini kullandı.

AA
Bakan Özhaseki’den Antalya ve Kastamonu’daki yangınlarla ilgili açıklama: Tüm zararlar telafi edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Alanya ve Kastamonu'nun Araç ilçelerinde devam eden yangınlardan etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yangınları söndürmek için ilgili birimlerin yoğun şekilde çalıştığını ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Alanya'da ve Araç'ta yangından etkilenen evlerimiz var. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Yangın söndürüldükten sonra hasar tespitleri hızla tamamlayacağız. Hemşehrilerimiz hiç endişe etmesinler. Devletimiz her daim olduğu gibi yine vatandaşlarımızın yanındadır, tüm zararlar telafi edilecektir."

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Bakan Özhaseki'den Antalya ve Kastamonu'daki yangınlarla ilgili açıklama: Tüm zararlar telafi edilecek
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