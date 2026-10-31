Bakan Tekin: Farklılıklarımızla güçlenen bir Türkiye hedefliyoruz!

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Dinler Otel'de düzenlenen Liberal Düşünce Kongresi'ne Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Semih Aktekin ve çok sayıda akademisyen katıldı.
"KÜRTÇE KURSLARIN AÇILMASI DEVRİMCİ BİR ADIMDI"
Kongrede yaptığı konuşmada Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde yaşanan değişimlere değinen Bakan Tekin, geçmişte farklı kimliklerin ve kültürlerin ifade edilmesi konusunda karşılaşılan engellerin kaldırılması yönünde önemli düzenlemeler gerçekleştirildiğini söyledi. Kürtçe özel öğretim kurslarının açılmasını bu sürecin dikkat çeken adımlarından biri olarak gösteren Tekin, geçmişte Kürtçe şarkı söyleyen sanatçı Ahmet Kaya'nın maruz kaldığı tepkileri hatırlattı. Kısa süre içerisinde yaşanan değişime işaret eden Tekin, Kürtçe kurslarının hayata geçirilmesini dönemin şartları açısından devrim niteliğinde bir gelişme olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı konuşmayı da hatırlatan Tekin, demokrasi ve insan haklarının Türkiye'de misafir değil, ev sahibi olduğu bir ülke hedefiyle hareket edildiğini ifade etti.
Demokratikleşme adımlarının çeşitli engellerle karşılaştığını belirten Tekin, e-muhtıra, kapatma davası, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminin bu süreçte yaşanan önemli gelişmeler arasında bulunduğunu dile getirdi.
KÜRTÇE VE ZAZACA SEÇMELİ DERS OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı döneminde eğitim alanında gerçekleştirilen değişikliklere de değinen Tekin; başörtüsü yasağının kaldırılması, katsayı uygulamasının sona erdirilmesi ve Milli Güvenlik derslerinin subaylar tarafından verilmesi uygulamasına son verilmesini önemli düzenlemeler arasında sıraladı. Okullarda Kürtçe ve Zazaca gibi yaşayan dillerin seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmasının ve bu alanlarda öğretmen görevlendirilmesinin de atılan adımların bir parçası olduğunu belirten Tekin, farklılıkların toplumsal birlikteliği güçlendiren bir unsur olduğunu vurguladı. Tekin, "Birbirimize ne kadar çok saygı duyarsak, birbirimizi ne kadar çok seversek, farklılıklarımızla birlikte seversek milli birliğimizin ve beraberliğimizin o ölçüde artacağını, dolayısıyla demokrasinin de o ölçüde güçleneceğini rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.
ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ İÇİN 12 KURS MODÜLÜ HAZIRLANDI
Farklı inanç gruplarının eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaları da anlatan Bakan Tekin, Alevi ve Bektaşi vatandaşların kendi kültür ve inançlarını gelecek nesillere aktarabilmeleri için çeşitli projeler yürüttüklerini kaydetti. 2023 yılında bakanlık görevine başlamasının ardından Alevi-Bektaşi sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları" başlıklı çalıştaylar düzenlendiğini belirten Tekin, bu görüşmelerden elde edilen katkıların eğitim müfredatına yansıtıldığını ifade etti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hazırlanırken Alevi ve Bektaşi vatandaşların hassasiyetlerinin de dikkate alındığını söyleyen Tekin, halk eğitim merkezlerinde kullanılmak üzere 12 ayrı kurs modülünün oluşturulduğunu açıkladı. Hazırlanan modüllerin 8'inin 13 yaş üzerindeki yetişkinlere, 4'ünün ise 13 yaş altındaki çocuklara yönelik olduğunu belirten Tekin, söz konusu eğitim içeriklerinin haziran ayı itibarıyla yürürlüğe girdiğini bildirdi.
"DERSLİK SAYIMIZ 750 BİNE ULAŞTI"
Eğitim alanında son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin rakamları da paylaşan Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim altyapısında önemli bir kapasite artışı sağlandığını söyledi. 2002 yılı öncesinde yaklaşık 200 bin derslik bulunduğunu, bugün bu sayının 750 bine yükseldiğini belirten Tekin, öğretmen sayısındaki artışa da dikkat çekti. Geçmişte yaklaşık 550 bin olan öğretmen sayısının bugün 1 milyon 200 bine ulaştığını ifade etti.
Eğitimde teknolojinin kullanımının yaygınlaştırıldığını da kaydeden Tekin, Türkiye genelinde 660 bin sınıfta internet erişimi ve etkileşimli tahta bulunduğunu söyledi. Bu altyapının uluslararası raporlarda da yer bulan önemli gelişmelerden biri olduğunu belirten Tekin, eğitimde fiziki imkânların yanı sıra teknolojik donanımın da güçlendirildiğini sözlerine ekledi.