Bakan Tekin: Farklılıklarımızla güçlenen bir Türkiye hedefliyoruz!

"KÜRTÇE KURSLARIN AÇILMASI DEVRİMCİ BİR ADIMDI"

Kongrede yaptığı konuşmada Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde yaşanan değişimlere değinen Bakan Tekin, geçmişte farklı kimliklerin ve kültürlerin ifade edilmesi konusunda karşılaşılan engellerin kaldırılması yönünde önemli düzenlemeler gerçekleştirildiğini söyledi. Kürtçe özel öğretim kurslarının açılmasını bu sürecin dikkat çeken adımlarından biri olarak gösteren Tekin, geçmişte Kürtçe şarkı söyleyen sanatçı Ahmet Kaya'nın maruz kaldığı tepkileri hatırlattı. Kısa süre içerisinde yaşanan değişime işaret eden Tekin, Kürtçe kurslarının hayata geçirilmesini dönemin şartları açısından devrim niteliğinde bir gelişme olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı konuşmayı da hatırlatan Tekin, demokrasi ve insan haklarının Türkiye'de misafir değil, ev sahibi olduğu bir ülke hedefiyle hareket edildiğini ifade etti.

Demokratikleşme adımlarının çeşitli engellerle karşılaştığını belirten Tekin, e-muhtıra, kapatma davası, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminin bu süreçte yaşanan önemli gelişmeler arasında bulunduğunu dile getirdi.

KÜRTÇE VE ZAZACA SEÇMELİ DERS OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı döneminde eğitim alanında gerçekleştirilen değişikliklere de değinen Tekin; başörtüsü yasağının kaldırılması, katsayı uygulamasının sona erdirilmesi ve Milli Güvenlik derslerinin subaylar tarafından verilmesi uygulamasına son verilmesini önemli düzenlemeler arasında sıraladı. Okullarda Kürtçe ve Zazaca gibi yaşayan dillerin seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmasının ve bu alanlarda öğretmen görevlendirilmesinin de atılan adımların bir parçası olduğunu belirten Tekin, farklılıkların toplumsal birlikteliği güçlendiren bir unsur olduğunu vurguladı. Tekin, "Birbirimize ne kadar çok saygı duyarsak, birbirimizi ne kadar çok seversek, farklılıklarımızla birlikte seversek milli birliğimizin ve beraberliğimizin o ölçüde artacağını, dolayısıyla demokrasinin de o ölçüde güçleneceğini rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.