Bakan Tunç Bartın’da konuştu... Gündeminde TÜSİAD vardı: Bunlar hala eski Türkiye’de kalmışlar maalesef

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir diz program için Bartın'daydı. Bartın Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Kariyer Günleri" programında öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Tunç, daha sonrasında Ulus Adalet Sarayı Temel Atma ve Ulus İlçesi Doğal Gaz Verme Töreni programlarına katıldı.

SİCİLİNİN BOZUK OLDUĞUNU HEPİMİZ MİLLETÇE HATIRLIYORUZ

Bartın'da konuşan Bakan Tunç, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın açıklamalarına tepki gösterdi. "İş adamlarının oluşturulduğu bir dernek, maalesef sicilinin de bozuk olduğunu hepimiz milletçe hatırlıyoruz. 28 Şubatlarda darbecilere ve vesayetçi anlayışa nasıl destek verdiklerini dün gibi hatırlıyoruz. Unutmadık bunları. Genel kurullarında yapmış oldukları talihsiz açıklamalar, hukuk devletiyle bağdaşmaz" diyen Bakan Tunç, "Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakilere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye veya telkinde bulunamaz. Yürüyen soruşturmalarla ilgili, dosyanın içeriğiyle ilgili hiçbir bilginiz olmadan tamamen ideolojik düşüncelerle, birtakım siyasi düşüncelerle kürsüye çıkarak 'suç vardır ya da yoktur bilmeyiz ama bunlar yanlıştır' demenin mantığı yoktur. Suç varsa bunu değerlendirecek olan tarafsız ve bağımsız yargıdır" ifadelerini kullandı.

BUNLAR HALA ESKİ TÜRKİYE'DE KALMIŞLAR MAALESEF

"Dün de geçmişte vesayetçi anlayışın yanında duran, sicili bu anlamda kötü olan iş adamları derneğinin yöneticisinin ifadelerini kabul etmek mümkün değildir. Yargı bağımsızlığını hedef alan bu sözleri reddediyoruz. Bu sözler yargıyı hedef alan, hukuk devletini hedef alan, yargıyı yönlendirmeye ve siyaseti yönlendirmeye çalışan söylemler olduğunu ve artık bunların eski Türkiye'de kaldığını söylüyoruz. Bunlar hala eski Türkiye'de kalmışlar maalesef" Diyerek Son zamanlarda yargının yürüttüğü soruşturma ve kovuşturmalar üzerinden adalet teşkilatına yönelik sözlü saldırıların arttığına değinen Bakan Tunç, "Sivil toplum kuruluşları görüşlerini açıklayabilir ama bu açıklamayı yaparken Anayasamız ve kanunlarımız çerçevesinde yürüyen soruşturmalarla ilgili yargıyı etkilemeyi yönelik beyanlardan kaçınmak gerekir. Bu sözler eleştirinin ötesine geçen, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabası olarak görüyoruz. Yargı süreçlerinin üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

HUKUKA YÖNELİK HER TÜRLÜ MÜDAHALEYE EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLECEK

"Türkiye eski Türkiye değildir. Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye'nin artık geride kaldığını anlamayanların olduğunu az da olsa görüyoruz. Hiçbir kimse veya hiçbir kuruluş kendisini millet iradesinin ve hukukun üstünde göremez" diyerek sözlerine devam eden Bakan Tunç, "Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden milletimizin asla şüphesi olmasın" dedi.