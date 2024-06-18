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Giriş Tarihi: 18.6.2024 08:45 Son Güncelleme: 18.6.2024 09:30

Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu: Tatilin ilk üç gününde 22 kişi hayatını kaybetti!

İçişleri Bakanı Ali YerlikayaKurban Bayramı tatilinin ilk üç gününde yaşanan trafik kazalarında 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşanan kazalarda 4 bin 43 kişi ise yaralandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu: Tatilin ilk üç gününde 22 kişi hayatını kaybetti!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin yaptığı açıklamada bulundu. Kurban Bayramı tatili sürecince hız denetimlerinin gecede devam ettiğini bilgisi paylaşıldı.



3 GÜNDE 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bayram tatilinin 3'üncü günü, 17 Haziran Pazartesi günü 24 saatlik sürede; 824 trafik kazası meydana geldi. 6 kişi maalesef hayatını kaybederken bin 327 kişi yaralandı. 375 bin 311 araç denetlenirken 23 bin 857 araca hız ve radar işlemi, 26 bin 786 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) 22 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN YERLİKAYA'DAN UYARI
Bakan Yerlikaya araç sürücülerine de uyarılarda bulunarak, "Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu: Tatilin ilk üç gününde 22 kişi hayatını kaybetti!
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