Bakan Yerlikaya açıkladı: 2’si kırmızı bültenle aranan 3 uluslararası suçlu yakalandı!

Türk devleti, bir kez daha "adaletten kaçış yok" dedi. Adalet Bakanlığı'nın girişimi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nın nefes kesen takibiyle, kırmızı bültenle aranan 3 ağır suçlu daha yakalandı. Biri Hırvatistan'da, ikisi Almanya'da yakalanan firariler Türkiye'ye getirildi.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama" suçundan kırmızı bültenle aranan Ç.A., Almanya'da bulundu. Aynı ülkede "uyuşturucu ithal etmek" suçundan aranan H.D. de kıskıvrak yakalandı. En ağır suçlardan biriyle, "reşit olmayan kişiye cinsel saldırı"yla aranan M.D.Ç. ise Hırvatistan'da Türk adaletinden kaçamadı. Üç isim, uluslararası iş birliğiyle yürütülen işlemler sonrası Türkiye'ye iade edildi.

BAKAN YERLİKAYA: "337 SUÇLUYLA TEK TEK HESAPLAŞTIK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu "Kırmızı bültenle aradığımız 3 suçluyu daha ülkemize getirdik. Bizden kaçamayacaklar." sözleriyle duyurdu. Yerlikaya, bu kabine döneminde toplam 337 suçlunun iade edildiğini vurgulayarak organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve cinsel suç faillerine gözdağı vererek "Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi bültenle aranırlarsa aransınlar. Hepsini tek tek yakalayıp Türkiye'ye getiriyoruz. Türk polisinden kaçamayacaklar" dedi.

ULUSLARARASI ADALET AĞI: KAÇANIN PEŞİNDEYİZ

Operasyonlar, Türkiye'nin yalnızca sınırları içinde değil, dünyanın dört bir yanında adaleti aradığını bir kez daha gösterdi. Türk adaletinin izinden giden bu suçlular, saklandıkları ülkelerde bulunup paketlenerek Türkiye'ye teslim edildi. Interpol üzerinden yürütülen hassas takipler, uluslararası suçlular için artık hiçbir ülkenin güvenli olmadığını ortaya koydu.