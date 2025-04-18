Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 ayrı organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandı

Son dakika... İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 ayrı organize suç örgütü üyesi 158 şüphelinin yakalandığını belirterek, Adana'da S.B.'nin, İstanbul'da H.Y. ve B.B.'nin (yurt dışında tutuklu), Antalya'da A.B.'nin, İzmir'de S.A. (yurt dışında) ve U.G'nin (cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini kaydetti.
Operasyonlar sonucu; S.B., H.Y. ve A.B. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandığını kaydeden Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:
"6 ayrı Organize Suç Örgütü Üyesi 158 şüpheli yakalandı."— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 18, 2025
📍Adana'da S.B.'nin,
📍İstanbul'da H.Y. ve B.B.'nin (yurt dışında tutuklu),
📍Antalya'da A.B.'nin,
📍İzmir'de S.A. (yurt dışında) ve U.G'nin (cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 6 ayrı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik… pic.twitter.com/8LQEOwBG2p