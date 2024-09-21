Antalya’da organize suç örgütü çökertildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin, haraç vermeyi reddeden iş insanlarını darp ettikleri, iş yerlerine ve araçlarına saldırarak ateş ettikleri tespit edildi. Ayrıca, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve ölümle tehdit suçlarından da haklarında delil toplandı. Operasyon sonucunda; 23 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde, yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Soruşturma, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülüyor.