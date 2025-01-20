Haberler Yaşam Haberleri Bakan Yerlikaya duyurdu! 'NARKOKAPAN-8' operasyonunda 145 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
Giriş Tarihi: 20.1.2025 08:41 Son Güncelleme: 20.1.2025 08:42

Bakan Yerlikaya duyurdu! 'NARKOKAPAN-8' operasyonunda 145 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen 'NARKOKAPAN-8' operasyonunda; 145 kg metamfetamin ele geçirildiğini ve zehir taciri 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

DHA
Bakan Yerlikaya duyurdu! ’NARKOKAPAN-8’ operasyonunda 145 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen "NARKOKAPAN-8" operasyonunda; 145 Kg Metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı zehir taciri 1 şüpheli yakalandı.

Türkiye Yüzyılı'nda uyuşturucuyu küresel felaket olarak görüyoruz. Uyuşturucuya karşı mücadelede temel hedefimiz, "Ülkemizi uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bir kale" haline getirmektir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen operasyonda;

106 kg sıvı Metamfetamin, 34 kg kile emdirilmiş katı Metamfetamin, 5 kg kristal halde metamfetamin, 7 kg ara kimyasal madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

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Bakan Yerlikaya duyurdu! 'NARKOKAPAN-8' operasyonunda 145 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
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