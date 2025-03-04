Bakan Yerlikaya duyurdu! Polisin şehit edilmesi olayından 16 yıldır aranıyordu: Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 Haziran 2009'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis memuru Nihat Karakoca'nın şehit olduğu, 1 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 2 vatandaşın da yaralandığı olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R.'nin Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saklandığı evde yakalandığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
"JASAT'TAN KAÇAMADI"— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 4, 2025
Şanlıurfa'da Kahraman Polisimiz Nihat Karakoca'nın şehit edilmesi olayı ile ilgili olarak 16 yıldır aranan C.R.'yi Geçen hafta düzenlediğimiz operasyonla saklandığı evde yakaladık❗
🚩 Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Jandarma… pic.twitter.com/5tTDUikRR9