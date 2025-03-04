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Giriş Tarihi: 4.3.2025 13:47

Bakan Yerlikaya duyurdu! Polisin şehit edilmesi olayından 16 yıldır aranıyordu: Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 Haziran 2009'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis memuru Nihat Karakoca'nın şehit olduğu, 1 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 2 vatandaşın da yaralandığı olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R.'nin Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saklandığı evde yakalandığını açıkladı.

DHA
Bakan Yerlikaya duyurdu! Polisin şehit edilmesi olayından 16 yıldır aranıyordu: Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 Haziran 2009'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis memuru Nihat Karakoca'nın şehit olduğu, 1 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 2 vatandaşın da yaralandığı olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R.'nin Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saklandığı evde yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! Polisin şehit edilmesi olayından 16 yıldır aranıyordu: Yakalandı
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