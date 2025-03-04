Bakan Yerlikaya, Şehit Pilot Cemil Gülen’in ailesiyle iftarda buluştu: "Şehitlerimizin aziz hatırası sonsuza dek yaşayacak"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, 3 Şubat 2024'te Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde helikopter kazasında şehit olan Emniyet Amiri Pilot Cemil Gülen'in ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Bakan Yerlikaya, şehidin yeğenleri Deniz ve Mehmet ile yakından ilgilenirken aile bireyleriyle uzun süre sohbet etti.

"DUALARIMIZ KAHRAMANIMIZ İÇİN"

İftar sonrası yaptığı açıklamada Bakan Yerlikaya, "Bu akşam iftarımızı geçen yıl Gaziantep'te şehit düşen Emniyet Amirimiz Pilot Cemil Gülen'in Ankara'daki evinde yaptık. Annesi Hatice ablamız, babası Mehmet ağabeyimiz, şehidimizin kardeşi Metehan, yengesi Perihan, yeğenleri Deniz ve Mehmet ile birlikte mübarek Ramazan akşamında dualarımız kahramanımız içindi" ifadelerini kullandı.

"RABBİM MAKAMINI ÂLİ KILSIN"

Şehit Gülen'in hatırasının her zaman yaşatılacağını vurgulayan Yerlikaya, "Rabbim şehidimizin makamını âli kılsın, ruhunu şad eylesin. Şehitlerimizin aziz hatırası sonsuza dek yaşayacak. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin" dedi.