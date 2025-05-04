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Giriş Tarihi: 4.5.2025 19:37 Son Güncelleme: 4.5.2025 19:43

Bakan Yerlikaya’dan açıklama: Özel’e saldırı sonrası provokatif paylaşımlara takip!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya’dan açıklama: Özel’e saldırı sonrası provokatif paylaşımlara takip!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya’dan açıklama: Özel’e saldırı sonrası provokatif paylaşımlara takip!
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