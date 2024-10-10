Bakan Yerlikaya’dan kayıp Rojin açıklaması! Başörtüsü Van Gölü kıyısına vurdu

📌Konu ile ilgili Van Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı birimlerden özel ekipler kurulmuştur.

📌Ekiplerimiz tarafından Üniversiteye ait tüm kamera görüntüleri, geliş- gidiş olmak üzere toplam 350 saatlik kayıt izlenmiştir

📌Bardakçı ve Çitören Mahalleleri haritalandırılmış, toplam 12 kamera bulunmuş ve 275 saatlik bir kayıt olacak şekilde araç ve şahıslarla alakalı inceleme yapılmıştır.

📌Üniversitenin ulaşım araçlarından kamera kaydı yapan araçların 120 saatlik kayıtları incelenmiştir.

📌Elde edilen tüm iz, emare, delil ve delil olabilecek görüntüler netleştirilmek için Van Jandarma Kriminal Başkanlığı'na gönderilmiştir.

📌Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan dip taraması yapmak için Çanakkale İlimizden sonar cihazı getirilmiş ve çalışmalara başlanılmıştır.