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Giriş Tarihi: 8.9.2023 16:13 Son Güncelleme: 8.9.2023 17:07

Bakan Yusuf Tekin Van'ı ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir takım incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Bakan Yusuf Tekin Van’ı ziyaret etti

Van Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ozan Balcı, Vali Yardımcıları, Bakanlık Genel Müdürleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilikte yapılan toplantıda, Van'da eğitim alanında yapılan çalışmalar ve yatırımlar görüşüldü.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Bakanı Tekin 20 milyon öğrencinin eğitim öğretime başlayacağını belirterek, "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var. İnşallah eğitim öğretim yılını kazasız belasız sağlıklı bir şekilde tamamlayacağız. Ben bu vesileyle başta öğretmenlerimiz olmak üzere, velilerimize, öğrencilerimize hayırlı, başarılı, mutlu ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum. Eğitim öğretim yılının başlangıcı itibariyle Van'da neler yapabiliriz, eksiğimiz var mı? Onu analiz etmek için buradayız. Toplantıda, ilimizdeki bütün eğitim öğretim süreçlerini masaya yatırdık. Burada gerçekten ciddi bir uyum var. Valimiz ve siyasetçilerimiz okul ihtiyaçlarının bulunduğu yerleri ve buralardaki arazi ya da yatırım alanlarıyla ilgili durumları bizlerle paylaştılar. İnşallah önümüzdeki yatırım döneminde burada ciddi ihtiyaçları gidererek yardımcı olacağız" dedi.

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Bakan Yusuf Tekin Van'ı ziyaret etti
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