Bakan Yusuf Tekin’in katılımıyla “İl Milli Eğitim Müdürleri” toplantısı yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilden gelen il millî eğitim müdürleriyle gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirmek ve önümüzdeki dönemlere ilişkin çalışmaları istişare etmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Bakanlığımızın eğitim politikalarının her ilde aynı özenle uygulanmasında, her çocuğumuzun eğitim hakkının aynı dikkatle gözetilmesinde ve her öğretmenimizin mesleki itibarının aynı hassasiyetle korunmasında en önemli çalışma arkadaşlarımız il millî eğitim müdürlerimizdir.

İstişare kültürümüzü ve teşkilatımız arasındaki güçlü iletişimi koruyarak sahadan gelen görüş ve önerilerle çalışmalarımıza yön vermeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin her köşesinde çocuklarımızın daha nitelikli eğitim imkânlarına kavuşmasını sağlamak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Toplantıya iştiraklerinden ötürü kıymetli il millî eğitim müdürlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

"DİYARBAKIR İÇİN ÖNEMLİ TOPLANTI"

Toplamda konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman da, şöyle dedi: "Millî Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'in teşrifleriyle ilimizde gerçekleştirilen İl Millî Eğitim Müdürleri Toplantısı yapıldı. Diyarbakır'ımızın böylesine önemli bir eğitim buluşmasına ev sahipliği yapmasından büyük mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki eğitim alanında atılan her güçlü adım, çocuklarımızın hayallerine, gençlerimizin geleceğine ve ülkemizin yarınlarına yapılan en kıymetli yatırımdır. Diyarbakır'ımızdaki her çocuğumuzun nitelikli eğitime erişmesi ve geleceğe umutla hazırlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.