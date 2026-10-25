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Giriş Tarihi: 25.10.2026 17:51 Son Güncelleme: 25.10.2026 18:00

Bakanlık "kimyasal risk" taşıyan o ürünü kara listeye aldı! Tüm raflardan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ve kimyasal risk taşıdığı tespit edilen 'Tablo fırça ve sulu boya seti'nin toplatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir." denildi.

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DHA Yaşam
Bakanlık kimyasal risk taşıyan o ürünü kara listeye aldı! Tüm raflardan toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı, kimyasal risk taşıdığı belirlenen 'Tablo fırça ve sulu boya seti'nin toplatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, zincir mağazaları olan bir markanın 'Tablo fırça ve sulu boya seti' kimyasal risk taşıması nedeniyle güvensiz bulunmuştur.

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Ürünün piyasaya arzı yasaklanmış ve toplatılmasına karar verilmiştir. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Tüm vatandaşlarımız, güvensiz olarak tespit edilen ürünlere, 'https://guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresimizden erişebilir" denildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI

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Bakanlık "kimyasal risk" taşıyan o ürünü kara listeye aldı! Tüm raflardan toplatılıyor
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