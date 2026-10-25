Bakanlık "kimyasal risk" taşıyan o ürünü kara listeye aldı! Tüm raflardan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, kimyasal risk taşıdığı belirlenen 'Tablo fırça ve sulu boya seti'nin toplatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, zincir mağazaları olan bir markanın 'Tablo fırça ve sulu boya seti' kimyasal risk taşıması nedeniyle güvensiz bulunmuştur.