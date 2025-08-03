Bakanlık’tan Belgenet’e sahte kimlikle erişim girişimi ile ilgili açıklama: E-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir

"HERHANGİ BİR İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ"

Aynı gün adına düzenlenen e-imzayı iptal ettirmiş ve durumu Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bildirmiştir. Bakanlık konu ile ilgili ivedi olarak araştırma başlatmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; Genel Satış Daire Başkanı'nın kısa sürede adına düzenlenen e-imzadan haberdar olup e-imzayı iptal ettirmesi sonucunda e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir.