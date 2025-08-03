Haberler Yaşam Haberleri Bakanlık’tan Belgenet’e sahte kimlikle erişim girişimi ile ilgili açıklama: E-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir
Giriş Tarihi: 3.8.2025 19:18 Son Güncelleme: 3.8.2025 19:27

Bakanlık’tan Belgenet’e sahte kimlikle erişim girişimi ile ilgili açıklama: E-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde sahte kimlikle Belgenet Sistemi'ne giriş yapıldığı iddialarıyla ilgili yapılan basın açıklamasında, e-imza sahibi daire başkanının dikkatiyle sızma girişimin derhal fark edildiği ve e-imzanın iptal edildiği belirtildi. Sistemde herhangi bir işlem yapamayan kişilerin IP adreslerinin tespit edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Bakanlık’tan Belgenet’e sahte kimlikle erişim girişimi ile ilgili açıklama: E-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan basın açıklamasında şu bilgilendirme yapıldı:

"Kamuoyuna yansıyan Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde sahte kimlikle sisteme giriş yapıldığı iddiaları üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı bilgisi dışında e-devlet hesabına elektronik imza ile giriş yapıldığını öğrenmesi üzerine Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi olmuştur.

"HERHANGİ BİR İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ"

Aynı gün adına düzenlenen e-imzayı iptal ettirmiş ve durumu Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bildirmiştir. Bakanlık konu ile ilgili ivedi olarak araştırma başlatmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; Genel Satış Daire Başkanı'nın kısa sürede adına düzenlenen e-imzadan haberdar olup e-imzayı iptal ettirmesi sonucunda e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

E-imzayı üretenler ve e-imza ile Bakanlığımız belgenet sistemine bağlanmaya çalışan kişiler IP adreslerinden tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında işlem yapılmak üzere 25/06/2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Bakanlık’tan Belgenet’e sahte kimlikle erişim girişimi ile ilgili açıklama: E-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir
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