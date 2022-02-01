Bakanlıktan jeotermal onayı

Avrupa ve Türkiye'nin en büyük topraksız, tam otomasyonlu, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan tarımsal sanayi kümelenmesi olması hedeflenen Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde jeotermal kaynak araması için yapılan başvuru Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı tarafından kabul edildi.





3 SONDAJ YAPILACAK



'Çevresel etki değerlendirme' (ÇED) süreci başlatılan proje kapsamında; ruhsat sahasında 3 adet jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj yapılması planlanıyor. Projenin toplam bedeli 1 milyon 410 bin TL'ye mal olacakken kaynak arama çalışmaları sonucunda çıkarılacak su, Dikili TDİOSB içinde kurulacak işletmelerin kullanımına açılacak. Kuyuların derinliğinin 800 ile 1200 metre arasında değişmesi bekleniyor. Kuyular, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 100 bin ölçekli onaylı Çevre Düzeni Planı haritasına göre "Tarım ve Orman arazisi" üzerine kurulacak.

DİKİLİ TDİOSB HAKKINDA



Dikili TDİOSB, geçtiğimiz aylarda İzmir Valiliği ile imzaladığı protokolle 6 adet jeotermal kuyu ile 3 adet jeotermal arama ruhsatının kullanım hakkını aldı. Protokolle birlikte Dikili TDİOSB'nin elindeki jeotermal arama ruhsat sayısı 9'a, ruhsat alan büyüklüğü ise 15 bin 959 hektara ulaştı. İhtiyaç duyduğu jeotermal kaynak için önemli bir potansiyele sahip olan Dikili TDİOSB'nin teknolojik seralarda yıllık 80 bin ton kaliteli yaş sebze ve meyve üretimini yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sunması, 3 bin 500 kişiye istihdam sağlaması planlanıyor. Yeşil bir OSB olacak Dikili TDİOSB'nin 2023 sonuna kadar altyapı yatırımlarının tamamlanması ve 2024'ten itibaren üretimin başlaması planlanıyor. Dikili TDİOSB, katma değeri yüksek yaş sebze ve meyvenin topraksız modern seralarda üretileceği, tarımsal sanayi parselleri ile yaş sebze meyvenin depolama, kurutma, işleme, paketleme, sera konstrüksiyon ve sarf malzeme üretimi gibi işletmelerin bir araya geleceği tarımsal kümelenme projesi. 3 bin dönüm arazide kurulacak Dikili TDİOSB'nin tüm tapuları alınarak imar planları onaylanmış, parselasyon planı aşamasına geçilmiş durumda. Altyapı projeleri bitmek üzere olan projede 50 sera yatırım parseli ve 35 tarımsal sanayi parseli bulunuyor.