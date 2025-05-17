Haberler Yaşam Haberleri Bakımsız İETT otobüsünden yola akan mazot nedeniyle çok sayıda araç kaza yaptı
Giriş Tarihi: 17.5.2025 20:50 Son Güncelleme: 17.5.2025 21:25

Bakımsız İETT otobüsünden yola akan mazot nedeniyle çok sayıda araç kaza yaptı

İstanbul Üsküdar'da bir bakımsızlıktan dolayı İETT otobüsünün motorundan yola akan mazot nedeniyle kayganlaşan rampalı yolda çok sayıda araç kazaya karıştı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Bakımsız İETT otobüsünden yola akan mazot nedeniyle çok sayıda araç kaza yaptı

Üsküdar Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi'nde bir İETT otobüsü, rampayı çıkarken yola mazot akıttı. Çift yönlü yoldan rampa aşağı hareket halinde olan araçların sürücüleri, akan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda zor anlar yaşadı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayan araçların bazıları kaldırıma çıktı, bazıları da başka araca çarpmamak için duvara vurdu.

Çok sayıda aracın kazaya karışmasının ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şerit çekerek yolu trafiğe kapattı.
Kazalardan sonra caddeye ulaşan belediye ekipleri ise tazyikli suyla yolu yıkayarak mazotu temizlemeye başladı.

ARAÇLAR ÇEKİCİLERLE YOLDAN KALDIRILDI

Kazaya karışan araçlar yola dökülen mazot nedeniyle kayarak kaldırıma çarpıp lastikleri patlayan ve mahsur kalan araçların zincirleme kazada birbirlerine çarparak hasar gördüğünü belirten araç sürücüleri büyük tehlike atlattıklarını söylediler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakımsız İETT otobüsünden yola akan mazot nedeniyle çok sayıda araç kaza yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz