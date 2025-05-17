Bakımsız İETT otobüsünden yola akan mazot nedeniyle çok sayıda araç kaza yaptı

Üsküdar Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi'nde bir İETT otobüsü, rampayı çıkarken yola mazot akıttı. Çift yönlü yoldan rampa aşağı hareket halinde olan araçların sürücüleri, akan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda zor anlar yaşadı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayan araçların bazıları kaldırıma çıktı, bazıları da başka araca çarpmamak için duvara vurdu.
Çok sayıda aracın kazaya karışmasının ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şerit çekerek yolu trafiğe kapattı.
Kazalardan sonra caddeye ulaşan belediye ekipleri ise tazyikli suyla yolu yıkayarak mazotu temizlemeye başladı.
ARAÇLAR ÇEKİCİLERLE YOLDAN KALDIRILDI
Kazaya karışan araçlar yola dökülen mazot nedeniyle kayarak kaldırıma çarpıp lastikleri patlayan ve mahsur kalan araçların zincirleme kazada birbirlerine çarparak hasar gördüğünü belirten araç sürücüleri büyük tehlike atlattıklarını söylediler.