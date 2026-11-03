Uyuşturucu tacirlerine ve sahte para şebekesine darbe: 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik iki büyük operasyon için düğmeye basıldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu, 18'i cezaevinde bulunan toplam 49 şüpheli tespit edildi. Operasyonda, cezaevindekiler hariç 31 şüpheli ve 32 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

1.9 MİLYON DOLARLIK SAHTE PARA ŞEBEKESİNE DARBE

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında ise, ekonomik güvenliği sarsan kalpazanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Esenler'deki bir adreste yapılan aramada, 1 milyon 250 bin sahte ABD Doları, 655 bin sahte Euro, 1 adet para basma kalıp makinesi, 1 adet kağıt kesme makinesi, 1 adet para kontrol cihazı, 800 adet hologram, 2 adet demir ve 18 adet plastik para basım kalıbı ele geçirildi.

Olay tarihinde suçüstü yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmayı derinleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tutuklu şüphelilerle irtibatlı oldukları belirlenen 15 yeni şüpheliye yönelik düğmeye bastı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara ve İzmir illerini de kapsayan adreslerde eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı talimatları icra edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç şebekelerine karşı mücadelesi kararlılıkla sürüyor.