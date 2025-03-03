Bakırköy Belediyesi’nde işçilere sendika değişim baskısı

Çok tartışılan Bülent Kerimoğlu döneminde işçiler ile belediye yönetimi hiçbir zaman anlaşma sağlayamadı. Belediye sürekli işçilerin eylemlerine sahne oldu. Sendika oyunlarıyla zor günler geçiren, yönetimin yetki itirazları nedeniyle 5 yıl boyunca toplu iş sözleşmesi yapamayan ve 5 yıllık sürünceme sonrası yetki davasını kazanan DİSK/Genel-İş'e üye işçilerin şimdi de yeni yönetim tarafından istifa etmeye zorlandıkları iddia edildi. Bakırköy Personel AŞ.'de (BAKPER) çalışan işçilere baskı kuran yöneticiler çok sayıda işçinin sendika değiştirmesini sağladı.

BELEDİYE BAŞKANI TARAFSIZ YARDIMCILAR BASKI YAPIYOR

İstifaya zorlama sürecinin başkan yardımcıları Uğur Dündar, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan ve Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz tarafından yürütüldüğü belirtildi. Yapılan mobbing sonrası DİSK/Genel-İş'e bağlı yaklaşık 100 işçinin ağlayarak istifa ettiği, sonrasında da Belediye-İş Sendikasına üye olmak zorunda kaldığı belirtildi. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun ise sendikalar karşısında tarafsızlığını korumuş görünmesine rağmen yardımcılarının işçilere baskı uygulaması şaşkınlık yarattı.