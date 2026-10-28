Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Bakırköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri belli oldu
Giriş Tarihi: 28.10.2026 14:45

SON DAKİKA… Bakırköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri belli oldu

SON DAKİKA… Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen ihale usulsüzlükleri ve rüşvet soruşturmasında gözaltı sayısı 62’ye yükseldi. 2024-2026 yılları arasındaki 42 ayrı ihale dosyasının mercek altına alındığı operasyonda aralarında belediye başkan yardımcıları, müdürler, meclis üyeleri ve dikkat çekici bir şekilde belediye başkanının birinci derece yakınlarının da bulunduğu şüphelilerden 37'sinin ismi belli oldu.

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Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
SON DAKİKA… Bakırköy Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri belli oldu
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında açık ve pazarlık usulü gerçekleştirilen 42 ihalede kamu zararı oluştuğu tespit edilirken, toplam 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mevcut aşamada bu kişilerden 62'si gözaltına alındı.

GÖZALTINDAKİ DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Operasyon kapsamında emniyete götürülen şüpheliler arasında belediye yönetiminden isimler yer alıyor. Belediye Başkan Yardımcıları Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Ali Rıza Akyüz ve Nurcan Alan (Başkan Yardımcısı Vekili) "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

BAŞKANIN AİLESİ DE LİSTEDE

Belediye Başkanının Babası Mustafa Özdemir ve Dayısı Metin Soğuksu gözaltına alınan isimler arasında bulundu. Öte yandan, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdulkadir Akay, Zabıta Müdürü Ahmet Kekellüoğlu, Hukuk İşleri Müdürü Sinan Derman, Özel Kalem Müdürü Suzan Kurt, Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Alışkan, Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz, Gelirler Müdürü Hamza Sayan, Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan ve Fen İşleri Müdürü Derya Güler operasyonda gözaltına alınan müdürler arasında yer aldı.

Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Fazlıoğlu ve Erkan Gül'ün yanı sıra muayene ve mal kabul komisyonu ile ihale komisyonunda görevli personeller Eren Avcıoğlu, Furkan Değirmenci, Muhammed Beran Pekyen, Gözde Altıntop, İhale Komisyonu Başkanı Ali İmecik, belediye görevlileri Berkay Biçer, Selin Çiftçi, Kaan Dengiz, Muharrem Atmaca, Atölye Şefi Yüksel Ercan Akçabay, Ferhat Ferahi Çelik, Altan Bulan, Zabıta Şefi İbrahim Halil Mercan, Ayhan Kıvılcım, Ahmet Dikilitaş, Ahmet Niğdeli ve Reşat Murat Görgüler de listede yer alan isimler oldu. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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SON DAKİKA… Bakırköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri belli oldu
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