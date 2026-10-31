Bakırköy Belediyesi’ne ’rüşvet’ operasyonunda yeni gelişme: Firma temsilcisi 19 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Bakırköy Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat ve rüşvet' soruşturması kapsamında Bakırköy Belediyesi'nin farklı müdürlüklerince 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası dahil edilmiş, ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler nedeniyle kamu zararı oluştuğu iddiası üzerine bilirkişi incelemesi yaptırılmıştı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan ve meclis üyelerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında işlem başlatılmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 63 şüphelinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundaki ifade işlemleri tamamlandı.

40 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEP EDİLMİŞTİ

Aralarında 21 belediye personeli, 19 firma temsilcisinin bulunduğu 40 şüpheli tutuklama talebiyle, 17 şüpheli ise adli kontrol istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 6 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlikteki sorguları tamamlanan firma temsilcisi 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 şüpheliye ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Belediyede yer alan şüphelilerin Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki sorgusu sürüyor.