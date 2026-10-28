Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 62'ye yükseldi
Giriş Tarihi: 28.10.2026 12:21

Bakırköy Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 62'ye yükseldi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihale usulsüzlükleri ve rüşvet iddiaları üzerine CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken mevcut durumda 62 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Bakırköy Belediyesi’ne ’rüşvet’ operasyonunda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 62’ye yükseldi
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya, Bakırköy Belediyesi'nin farklı müdürlüklerince 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası dahil edilmiş, ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler nedeniyle kamu zararı oluştuğu iddiası üzerine bilirkişi incelemesi yaptırılmıştı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan ve meclis üyelerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

2024-2026 YILLARINA AİT 42 İHALE MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında, 5237 sayılı TCK, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları çerçevesinde inceleme başlatıldı. 2024-2026 yılları arasında Bakırköy Belediyesi'nin farklı müdürlüklerince gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulü 42 ayrı ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldı.

62 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Mevcut aşamada aralarında Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 62 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

#BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
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