Bakırköy’de acı kaza! Kontrolden çıkan araç 4 kişiye çarptı: 18 yaşındaki Ayşenur hayatını kaybetti!

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hafif ticari araç sürücüsünün Taha Mustafa Z. olduğunu belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan sürücünün kuryelik yaptığı ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Taha Mustafa Z., 'Taksirle öldürme' ve 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından tutuklandı.