Bakırköy’de çöken yol çilesi: Vatandaştan İBB’ye tepki yağdı!

"UYARI YOK HİÇBİR ŞEY YOK"

Nihat Karahan, "İftar saati ve 1 saattir evimize gitmeye çalışıyoruz. Bu saatte bu olmamalıydı. Uyarı yok, hiçbir şey yok. Geliyorsun, yol kapalı. Ara sıra geçiyoruz yoldan ama bu şekilde olmuyordu. Nereden nereye gideceğiz, ne kadar sürecek, onu da bilmiyoruz. 40 dakikadır bu alandayız. Biraz daha planlı olsunlar. Bu zulüm. Biz halk olarak bu sıkıntıyı, stresi çekmek zorunda değiliz." ifadelerini kullandı.

"NORMALDE 3 DAKİKADA GEÇERDİK"

Taksici Murat Ateş, "Normalde 3 dakikada geçerdik, köprünün altından Küçükçekmece'ye doğru ama ben 15 dakikadır yavaş yavaş ilerliyorum." diye konuştu.

"BİR SAAT DAHA GİDERİM HERHALDE"

Sürücü Hakan Selvitop ise "Yarım saattir trafikteyim. AVM'nin oradan Bağcılar'a doğru gidiyordum. Bir saat daha giderim herhalde." dedi.