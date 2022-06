Bakırköy’de hayvan katliamı! 3 köpek zehirlenerek öldürüldü

"HER GÜN BESLEDİĞİM CANLAR YOK OLDU"

Her gün beslediği köpeklerin zehirlenerek öldürülmesinden duyduğu üzüntü ile SABAH'a açıklamalarda bulunan Rahşan Parmaksız, "Bir süre önce büyük bir köpeğin, yavru bir köpeği yediği anları gözlerimle gördükten sonra her gün sokak köpeklerini beslemeye başladım. Her gün olduğu gibi dün de onları beslemeye gittiğimde bu korkunç manzara ile karşılaştım.