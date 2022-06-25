Bakırköy’de hayvan katliamı! 3 köpek zehirlenerek öldürüldü

Olay, dün Bakırköy Zuhuratbaba Aile Hekimliği'nin yan bahçesinde meydana geldi. Bölgede yaşayan ve hayvanseverler tarafından beslenen köpeklerden 3'ü işçiler tarafından dün sabah saatlerinde zehirlenmiş halde ölü bulundu. Hayvanseverlerin çağrısı ile zehirlenen köpekler olay yerinden otopsi yapılmak üzere ilgili ekipler tarafından alındı. Bölgede yaşayan bazı köpeklerin ise sebepsiz yere ortadan kaybolduğu belirtildi.
HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ
Telef olan köpeklerin video ve fotoğraflarının sosyal medyada hızla yayılması hayvanseverlerin de tepkisine neden oldu. Olayı hayvan düşmanı çetelerin yapma ihtimalinin de üzerinde duran hayvanseverler duruma sert tepki göstererek, köpekleri zehirleyenlerin bir an önce bulunup cezalandırılmaları için çağrıda bulundu.
"HER GÜN BESLEDİĞİM CANLAR YOK OLDU"
Her gün beslediği köpeklerin zehirlenerek öldürülmesinden duyduğu üzüntü ile SABAH'a açıklamalarda bulunan Rahşan Parmaksız, "Bir süre önce büyük bir köpeğin, yavru bir köpeği yediği anları gözlerimle gördükten sonra her gün sokak köpeklerini beslemeye başladım. Her gün olduğu gibi dün de onları beslemeye gittiğimde bu korkunç manzara ile karşılaştım.
Onları ölü bulan işçilerin çektiği videoyu izledim. Kim neden yapar ? Anlamak gerçekten çok zor. Üzgünüm. 3 köpek zehirlenerek öldürüldü ve ayrıca şunu da belirtmeliyim ki her gün beslediğim bazı köpekler de ortadan kayboldu. Onlar da bir yerlerde ölmüş olabilir. Yapanların en kısa sürede bulunup cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.