Bakırköy’de hayvan katliamı! 3 köpek zehirlenerek öldürüldü

Onları ölü bulan işçilerin çektiği videoyu izledim. Kim neden yapar ? Anlamak gerçekten çok zor. Üzgünüm. 3 köpek zehirlenerek öldürüldü ve ayrıca şunu da belirtmeliyim ki her gün beslediğim bazı köpekler de ortadan kayboldu. Onlar da bir yerlerde ölmüş olabilir. Yapanların en kısa sürede bulunup cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.