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Giriş Tarihi: 27.7.2024 16:43 Son Güncelleme: 27.7.2024 16:51

Bakırköy'de korkunç ölüm

Bakırköy'e bağlı Yeşilköy sahilde denize giren Irak uyruklu Yaqop Dınqha Mejar (23) bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların çabası ile sahile çıkarılan Mejar, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

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Bakırköy’de korkunç ölüm

Korkunç olay Bakırköy'e bağlı Yeşilköy sahilde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sahilden denize giren Yaqop Dınqha Mejar (23), bir süre sonra gözden kayboldu. Yüzme bilmediği öğrenilen Mejar, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Vatandaşlar Mejar'ı kendi imkanları ile sahile çekti. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yaqop Dınqha Mejar (23), kaldırıldığı özel bir hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Bakırköy'de korkunç ölüm
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