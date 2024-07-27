Korkunç olay Bakırköy'e bağlı Yeşilköy sahilde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sahilden denize giren Yaqop Dınqha Mejar (23), bir süre sonra gözden kayboldu. Yüzme bilmediği öğrenilen Mejar, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Vatandaşlar Mejar'ı kendi imkanları ile sahile çekti. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.



Bakırköy'de korkunç ölüm! Denizde boğuldu... | Video

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yaqop Dınqha Mejar (23), kaldırıldığı özel bir hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.