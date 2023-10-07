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Giriş Tarihi: 7.10.2023 05:01

Bakırköy'de üst geçide çarpan tır devrildi

İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki tırın şoförü yüksekliği hesaplayamayınca, tır üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, dorsesindeki konteynırla birlikte devrildi. Araç sürücüsü Cemil K. (48) ve yanındaki Ruslan A. (44) kazayı hafif yaralı atlattı

İHA
Bakırköy’de üst geçide çarpan tır devrildi

Kaza saat 03.00 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rauf Orbay Caddesi Florya istikametine seyreden, Cemil K. idaresindeki tır üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır ve dorsesindeki konteynır ayrı yerlere savrulurken sürücü Cemil K. ve yanında bulunan Ruslan A. kazayı hafif yaralı atlattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sürücü Cemil K. ve Ruslan A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Bakırköy'de üst geçide çarpan tır devrildi
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