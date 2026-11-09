Bakırköy’de yapılan çalışma trafiği kilitledi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan Bakırköy E-5 Karayolu üzerindeki İncirli Köprüsü Güçlendirme Projesi çalışmaları nedeniyle 8 Kasım Pazar günü saat 23.00 itibarıyla Topkapı istikameti yan yolu 15 gün süreyle E-5'e aktarılmak üzere trafiğe kapatıldı. Yapılan çalışmanın etkisiyle E-5 yan yol ve İncirli Kavşağı'nda trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı. Bazı vatandaşlar duruma tepki gösterirken, oluşan trafik havadan görüntülendi. Yaşanan duruma tepki gösteren sürücü Hasan Atak, "45 dakikadır trafikteyiz bu İncirli Köprüsü yüzünden. Çalışma var. Bizi çok mağdur ediyorlar. Ben Florya'dan geliyorum ama 45 dakika oldu, Bahçelievler'e gideceğim" dedi.