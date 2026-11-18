Kaza, Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, viraj dönüşü sırasında iki otomobil viraj dönüşü çarpışırken bu sırada arkadan gelen otomobil de kazaya karışan araçlardan birine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri ikiye ayrılırken otomobilin motor bölümü yerinden koparak yola savruldu. Kazanın ardından cadde üzerinde çok sayıda araç parçası ve enkaz oluştu.

BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

Kaza sonrası ikiye ayrılan otomobilin içerisinde bulunan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Büyük hasar alan ve motor bölümü yerinden koparak yola savrulan otomobilin sürücüsünün kazayı yara almadan atlatırken kazada, sürücünün çarptığı diğer araçta bulunan 2 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

EKİPLER YOLDA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Ekipler, yeni bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kaza nedeniyle yola savrulan araç parçaları ve enkazın kaldırılması için çalışma yapıldı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör