Bakırköy’deki olimpik havuz şantiyesinde 2 milyonluk hırsızlık! 29 adres tek tek arandı, şüpheliler yakalandı: O anlar kamerada...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Eylül tarihinde Bakırköy'de meydana gelen iş yerinde hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Olimpik yüzme havuzu şantiyesinden yaklaşık 2 milyon lira değerinde elektrik kablosunun çalındığını belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için kapsamlı inceleme yürüttü. Teknik ve fiziki takip ile saha çalışmaları sonucunda hırsızlık olayına karışan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi.

29 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

27 Ekim'de Esenler, Avcılar ve Bağcılar ilçelerinde tespit edilen 29 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda şantiye hırsızlığını gerçekleştirdiği belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise farklı hırsızlık olaylarına karıştıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirlenen 6 firari şüpheli daha yakalandı.

7 AYRI HIRSIZLIK OLAYI ÇÖZÜLDÜ

Operasyonda yakalanan şüphelilerden H.T.'nin Tuzla, Ümraniye, Pendik, Kadıköy, Maltepe ve Çekmeköy ilçelerinde meydana gelen 6 ayrı iş yerinden hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğu belirlendi. E.Y.'nin ise Tuzla'da yaşanan bir başka iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Böylece toplam 7 ayrı hırsızlık olayı da aydınlatılmış oldu. Operasyon kapsamında yakalanan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör