Bakırköy’ün çöp kamyonu Giresun’da gezdi, tanker Silivri’de çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'ihaleye fesat ve rüşvet' soruşturmasında aralarında belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 62 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Adrese teslim ihaleler, hak edişi verilen hayalet araçlar ve göz göre göre yapılan kamu zararları, milyonluk vurgun ve rüşveti gözler önüne serdi.

Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Alışkan

GİRESUN'DA GEZEN ÇÖP KAMYONUNA 2.5 MİLYONLUK HAKEDİŞ

Soruşturma kapsamında, Elektronik Vinç Sistemli ve Hidrolik Sıkıştırmalı Çok Amaçlı Çöp Kamyonu'nun Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları incelemeye alındı. Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu aracın İstanbul Bakırköy'de değil, Giresun'da bulunduğu tespit edildi. Buna rağmen araç sanki Bakırköy sokaklarında çalışıyormuş gibi gösterilerek hakediş ödemeleri yapıldı. Toplam 3 milyon TL sözleşme bedeli bulunan işte, henüz sözleşme devam etmesine rağmen kasadan 2.5 milyon TL'nin ödendiği ortaya çıktı. Araç binlerce kilometre uzakta, Giresun'da cirit atarken Bakırköy halkının paralarının nasıl buharlaştırıldığı tescillendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Abdulhamit Pehlivan

SİLİVRİ'DEN ÇIKMAYAN "HAYALET" AKARYAKIT ARACI

Vurgunun bir diğer ayağı ise Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün akaryakıt işinde yaşandı. PTS incelemelerinde, Bakırköy Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ihalesi kapsamında dışarıdan hizmet alımıyla (yüklenici/taşeron olarak) akaryakıt taşıma işlerinde kullanılması gereken özel bir şahıs firmasına ait akaryakıt taşıyan aracın, 2026 yılının ilk üç ayında Bakırköy ilçesinde sadece bir kez görüldüğü belirlendi. Normal şartlarda hakedişlere göre ayda en az 4 kez Bakırköy'e gitmesi gereken aracın 3 ayda bir kez görünmesi, akaryakıtın adresini ve vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Kağıt üstünde ihtiyaçtan fazla miktarın yazıldığı, gerçekte bu kadar akaryakıt alınmadığı ancak hakedişlerin şişirildiği de ortaya çıktı. Üstelik mevcut yüklenicinin iş deneyimi yetmediği için zeyilname yapılarak oranların değiştirildiği ve adrese teslim çarkın bu şekilde döndürüldüğü anlaşıldı.

SGK BORCU OLMAYAN FİRMA İHALE DIŞI BIRAKILDI

Yeni delillerde sadece hayalet araçlar değil, ihalelerdeki kumpaslar da netleşti. "2026 Yılında Kullanılmak Üzere Damacana Su ve Pet Su" ihalesinde, istekli firmanın hiçbir SGK borcu olmadığı halde hileli bir şekilde borcu varmış gibi gösterilerek ihale dışı bırakıldığı, adrese teslim kişilere ihalelerin peşkeş çekildiği ve bu yolla kamunun bilinçli olarak zarara uğratıldığı belgelendi.

İHALE ŞARTI YÜZDE 20'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Soruşturma evraklarında yer alan detaylara göre, ihale ilk olarak yüzde 40 iş deneyim oranı ile çıkıldı. Ancak daha sonra yapılan zeyilname ile yüzde 20'ye düşürüldüğü anlaşıldı. İhale evrakları incelendiğinde, ihale üstünde kalan firmanın ilandaki yüzde 40'lık oranı sağlayamadığı, ancak yapılan yüzde 20'lik kural değişikliği sayesinde ihaleye katılım sağlayabildiği tespit edildi. İhale vurgununda, Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz, Belediye Başkan Yardımcısı Abdülhamit Pehlivan, Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Alışkan, Atölye Şefi Yüksel Ercan Akçabay, Destek Hizmetleri Şefi Duygu Muş, Muayene ve Kabul Komisyonu üyeleri Muharrem Yirdem, Ferhat Ferahi Çelik, Altan Bulan'ın isimleri yer aldı.

REKABET ENGELLENDİ

Raporda ayrıca rekabetin nasıl ortadan kaldırıldığına dair tespitlere de yer verildi. Soruşturma dosyasındaki incelemelerde, ihaleye giren firmalar arasındaki danışıklı ilişki dikkat çekti. İhaleyi kazanan yüklenici firmanın üzerinde fiyat teklifleri veren diğer firmanın, ihaleyi görünüşte tamamlamak amacıyla "yan teklif" (danışıklı teklif) sunduğu değerlendirildi. Bu yöntemle ihalede gerçek bir rekabet ortamının oluşmasının engellendiği ve adrese teslim sürecin zeminini hazırladığı rapora yansıdı. Soruşturma kapsamında Temizlik Müdürlüğü'nün "Çevre Temizliği İşlerinde Kullanılmak Üzere İş Makinesi ve Araç Kiralanması İşi" adı altında yürüttüğü süreçte, ihalelerin kasıtlı olarak bölünerek adrese teslim bir sisteme dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

9 AYDA 3 AYRI PAZARLIK OYUNUYLA 1 YILLIK ÖDENEK BUHAR OLDU

Yıllık olarak çıkılan ilk ihalenin Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından iptal edilmesinin ardından, idarenin açık ihale yapmak yerine sürekli 21/b (pazarlık) maddesine sığınarak işi üçer aylık periyotlara böldüğü belirlendi. Yılın bitmesine 3 ay kala 1 yıllık toplam ödeneğin tamamının eritildiği ve bu durumun kamu zararına yol açtığı tespit edildi. Bu yöntemin Sayıştay denetimlerinde ve adli makamlarda TCK 235 kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" şüphelerini doğrudan doğurduğu raporda vurgulandı. Bakırköy Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat ve rüşvet' soruşturması sürüyor.