"Bakkala gidiyorum" dedi, sırra kadem bastı: Gaziantep'te 15 yaşındaki Meral'den günlerdir haber yok!

SON GÖRÜLDÜĞÜ YER BELLİ OLDU: KAMERALARA YANSIYAN O DETAY!

Acılı ailenin iğneyle kuyu kazar gibi yürüttüğü bireysel araştırmalar sonucunda kritik bir ipucuna ulaşıldı. Elde edilen bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre; 15 yaşındaki Meral son olarak Gazikent Gençlik Merkezi civarında görüldü. Bu gelişme üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaşırken, genç kızın oradan nereye gittiği veya kimlerle beraber olduğu sorusu hala yanıt bekliyor.

GÖZÜ YAŞLI AİLEDEN ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Kızlarının hayatından endişe eden Hatice ve Fikret çifti, gelecek güzel bir haber için yetkililere ve tüm Türkiye'ye seslendi. "Kızımız sadece ekmek almaya çıkmıştı, ne olur onu bulun" diyerek feryat etti.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör