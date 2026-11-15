Haberler Yaşam Haberleri 'Bakkala gidiyorum' dedi, sırra kadem bastı: Gaziantep'te 15 yaşındaki Meral'den günlerdir haber yok!
Giriş Tarihi: 15.11.2026 11:17 Son Güncelleme: 15.11.2026 11:57

"Bakkala gidiyorum" dedi, sırra kadem bastı: Gaziantep'te 15 yaşındaki Meral'den günlerdir haber yok!

Gaziantep'te sadece ekmek almak için evden çıkan 15 yaşındaki Meral Alissa'dan tam 3 gündür iz yok. Gözü yaşlı aile perişan halde gelecek tek bir iyi haberi beklerken, genç kızın son görüldüğü yer ortaya çıktı. Peki, Meral'e ne oldu?

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Bakkala gidiyorum dedi, sırra kadem bastı: Gaziantep’te 15 yaşındaki Meral’den günlerdir haber yok!
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Gaziantep'in Gazikent Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren, yürekleri ağza getiren bir kayıp vakası yaşanıyor. 12 Kasım Perşembe günü, sıradan bir öğle saatinde evinin yakınındaki bakkaldan ekmek almak üzere kapıdan çıkan 15 yaşındaki Meral Alissa, adeta yer yarıldı da içine girdi. O günden bu yana genç kızdan hiçbir yaşam belirtisi alınamıyor.

SADECE EKMEK ALMAYA ÇIKMIŞTI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Öğle saatlerinde kısa süreliğine evden ayrılan kızlarının eve dönmemesi üzerine büyük bir paniğe kapılan anne Hatice ve baba Fikret Alissa, kendi imkânlarıyla çevreyi araştırmaya başladı. Sokak sokak kızlarını arayan çaresiz aile, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini ve esnafın ifadelerini tek tek inceledi. Sıradan bir market alışverişinin nasıl 3 günlük bir kabusa dönüştüğü ise henüz gizemini koruyor.

SON GÖRÜLDÜĞÜ YER BELLİ OLDU: KAMERALARA YANSIYAN O DETAY!

Acılı ailenin iğneyle kuyu kazar gibi yürüttüğü bireysel araştırmalar sonucunda kritik bir ipucuna ulaşıldı. Elde edilen bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre; 15 yaşındaki Meral son olarak Gazikent Gençlik Merkezi civarında görüldü. Bu gelişme üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaşırken, genç kızın oradan nereye gittiği veya kimlerle beraber olduğu sorusu hala yanıt bekliyor.

GÖZÜ YAŞLI AİLEDEN ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Kızlarının hayatından endişe eden Hatice ve Fikret çifti, gelecek güzel bir haber için yetkililere ve tüm Türkiye'ye seslendi. "Kızımız sadece ekmek almaya çıkmıştı, ne olur onu bulun" diyerek feryat etti.

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Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#GAZİANTEP #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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"Bakkala gidiyorum" dedi, sırra kadem bastı: Gaziantep'te 15 yaşındaki Meral'den günlerdir haber yok!
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