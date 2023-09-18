Bakü’de yandı! Şanlıurfa’da şifa buldu

Yaklaşık 4 ay önce Bakü'deki evlerinde yangın çıkan 10 yaşındaki İsmail İsmailzade'nin, alevlerin içinde kalan 5 yaşındaki kardeşini kurtarmak isterken elleri, boynu, yüzü ve vücudunun bazı bölümlerinde ileri derece yanıklar oluştu. Azerbaycan'da bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra doku nakli Şanlıurfa'ya gerinilerek özel bir hastanede doku nakli gerçekleştirildi. Estetik Plastik Cerrahi ve Rekonstrüktif Uzmanı Kadir Calavul, "Çocuğumuz 10 yaşındaki bu çocuk, 5 yaşındaki kardeşini kurtarmak için kendi vücudunu hiçe sayarak kardeşini kurtarmaya çalışıyor. Maalesef kardeşi kurtulamadı, çocuğumuz ise ağır yanık olarak çıkartılmış"

Şanlıurfa'da özel bir hastanede ameliyatı gerçekleştiren Estetik Plastik Cerrahi ve Rekonstrüktif Uzmanı Kadir Calavul da İsmail'in yanık alanlarının çok kötü durumda olduğunu ifade etti.

İsmail'in özellikle boynu ve iki elinin ileri derecede yandığını aktaran Calavul, şunları söyledi, "Hastanın resimleri bize gönderildi ve hastayı değerlendirdik. Bu ameliyatı yapacağımıza karar verdik. Ameliyatı gayet iyi ve başarılı geçti. Boynunu ve elindeki parmakların hepsini açtık, serbestleştirdik. Kaslarından ve bacaklarından parça alıp yerleştirdik. Ameliyatımızla ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Yaralarımız güzel bir şekilde iyileşiyor. İnşallah bir hafta içerisinde de taburcu edeceğiz. Bir ay sonra da fizik tedaviyle beraber parmaklarını oynatacak ve boynunu güzel bir şekilde sağa sola çevirip kullanabilecek. Ameliyatlarımızın başarısını gören diğer dernekler de yurt dışındaki hastalara ulaşarak bize yönlendiriliyorlar." dedi.

Başarlı bir Ameliyatı geçiren İsmail İsmailzade en kısa sürede taburcu olacak.