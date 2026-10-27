Balçova Belediyesi’nde memurlardan iş bırakma eylemi

Balçova Belediyesinde görev yapan memurların örgütlü olduğu sendikalar, aradan geçen süreye rağmen imzalanmayan toplu iş sözleşmesi ve ödenmeyen sosyal denge tazminatları nedeniyle belediye binası önünde eylem yaptı.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine Tüm Bel-Sen ve Birlik Yerel-Sen üyeleri ortak basın açıklaması düzenleyerek tepkilerini dile getirdi. Eylemde açıklama yapan Tüm Bel-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, Balçova Belediyesinde 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olması gereken toplu iş sözleşmesinin aradan yedi ay geçmesine rağmen hâlâ imzalanmadığını ve geçmişe dönük iki ayrı TİS alacağının ödenmediğini belirterek, emekçinin hakkının bir lütuf değil kazanılmış hak olduğunu vurguladı. Filiz, geçim derdiyle boğuşan çalışanların sabrının tükendiğini ifade ederek bir an önce imza ve ödeme yapılmasını istedi.

SOSYAL DENGE TAZMİNATLARI 2 AYDIR ÖDENMİYOR

Ortak eyleme destek veren Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat ise yasal güvence altındaki sosyal denge tazminatlarının iki aydır ödenmediğine dikkat çekerek, ekonomik krizin ağırlaştığı bu dönemde yapılan hak gasplarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Bozat, talepleri karşılanana kadar grev ve eylem mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör