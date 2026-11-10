Balık kızartırken tavaya yağ dökmeyin! Dünyaca ünlü şefler bu yöntemi kullanıyor

Bugüne kadar bu sorunu çözmek için tavaya daha fazla yağ eklemeyi denemiş olabilirsiniz. Ancak uzmanlara göre kusursuz bir balık kızartmanın sırrı, tavayı yağ gölüne çevirmekten değil, tava ile balık arasına "koruyucu bir bariyer" çekmekten geçiyor.
İşe öncelikle balık filetolarının üzerindeki fazla ıslaklığı kağıt havluyla iyice kurulayarak başlayın. Ardından tavanızın taban boyutuna tam uyacak şekilde yuvarlak bir parça yağlı kağıt kesin.
Buradaki en kritik nokta; kestiğiniz kağıdın tavanın kenarlarından dışarı taşmamasıdır (özellikle gazlı ocaklarda alev almaması için bu çok önemlidir).
Kestiğiniz kağıdı kuru tavanın tabanına yerleştirin ve kağıdın üzerine fırçayla çok hafif bir yağ sürün. Balığı, derili kısmı alta gelecek şekilde doğrudan bu kağıdın üzerine yerleştirin.
Kağıt, balığın tabana doğrudan temas etmesini engelleyerek yapışma riskini tamamen ortadan kaldırır. Balığı ancak kağıttan kolayca, kendiliğinden ayrılmaya başladığında çevirin.
Mükemmel bir sonuç için kağıt hilesi kadar zamanlama da hayati önem taşır. Filetonun kalınlığına göre değişmekle birlikte, ideal bir balığın tavada kalma süresi toplam 4 ila 7 dakikadır. İşte altın standartlardaki o zaman çizelgesi:
İnce Filetolar (Alabalık, İnce Mezgit, Dil Balığı vb.): Deri tarafı altta kalacak şekilde 3-4 dakika kızartın. Ardından çevirip etli kısmını sadece 1 dakika daha pişirin.
Kalın Filetolar (Somon, Levrek, Zander, Kalın Mezgit Sırtı vb.): Deri tarafında 4-5 dakika kızartın. Çevirdikten sonra içinin tam çekmesi için 2 dakika daha pişmeye bırakın.
Balık etinin o ilk baştaki şeffaf (camsı) görünümü kaybolup tamamen mat ve süt beyazı bir renge büründüğünde ve çatalı hafifçe dokundurduğunuzda etler kolayca birbirinden ayrılıyorsa, balığınız lokum kıvamında pişmiş demektir.