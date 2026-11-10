Balık kızartırken tavaya yağ dökmeyin! Dünyaca ünlü şefler bu yöntemi kullanıyor

Bugüne kadar bu sorunu çözmek için tavaya daha fazla yağ eklemeyi denemiş olabilirsiniz. Ancak uzmanlara göre kusursuz bir balık kızartmanın sırrı, tavayı yağ gölüne çevirmekten değil, tava ile balık arasına "koruyucu bir bariyer" çekmekten geçiyor.