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Giriş Tarihi: 10.11.2026 11:08

Balık kızartırken tavaya yağ dökmeyin! Dünyaca ünlü şefler bu yöntemi kullanıyor

Tavada balık kızartmak lezzetli olsa da o narin fileto etin tavaya yapışıp paramparça olması mutfaktaki en sinir bozucu anlardan biridir. Fransız gastronomi dergisi Top Santé'nin paylaştığı ve balığın tavaya yapışmasını yüzde yüz engelleyen o ilginç mutfak hilesi, balık pişirme ezberlerinizi bozacak.

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HİLAL AYTAÇ HİLAL AYTAÇ Yaşam
Balık kızartırken tavaya yağ dökmeyin! Dünyaca ünlü şefler bu yöntemi kullanıyor
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Balık filetosu gibi narin ve hassas etleri tavada dağıtmadan pişirmek, ev aşçıları için genellikle zorlu bir sınavdır. Çoğu zaman balığın derisi kızgın tavaya yapışır, spatulayla çevirmeye çalıştığınızda ise o bütün halindeki iştah açıcı fileto saniyeler içinde paramparça olur.

Balık kızartırken tavaya yağ dökmeyin! Dünyaca ünlü şefler bu yöntemi kullanıyor

Bugüne kadar bu sorunu çözmek için tavaya daha fazla yağ eklemeyi denemiş olabilirsiniz. Ancak uzmanlara göre kusursuz bir balık kızartmanın sırrı, tavayı yağ gölüne çevirmekten değil, tava ile balık arasına "koruyucu bir bariyer" çekmekten geçiyor.

Balık kızartırken tavaya yağ dökmeyin! Dünyaca ünlü şefler bu yöntemi kullanıyor

TAVAYI YAĞLAMAYIN, "PİŞİRME KAĞIDI" SERİN!

Fransız Top Santé dergisinin önerdiği bu mucizevi yöntem aslında oldukça basit: Fırın kağıdı (yağlı kağıt) kullanmak!

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Balık kızartırken tavaya yağ dökmeyin! Dünyaca ünlü şefler bu yöntemi kullanıyor

İşe öncelikle balık filetolarının üzerindeki fazla ıslaklığı kağıt havluyla iyice kurulayarak başlayın. Ardından tavanızın taban boyutuna tam uyacak şekilde yuvarlak bir parça yağlı kağıt kesin.

Balık kızartırken tavaya yağ dökmeyin! Dünyaca ünlü şefler bu yöntemi kullanıyor

Buradaki en kritik nokta; kestiğiniz kağıdın tavanın kenarlarından dışarı taşmamasıdır (özellikle gazlı ocaklarda alev almaması için bu çok önemlidir).

Balık kızartırken tavaya yağ dökmeyin! Dünyaca ünlü şefler bu yöntemi kullanıyor

Kestiğiniz kağıdı kuru tavanın tabanına yerleştirin ve kağıdın üzerine fırçayla çok hafif bir yağ sürün. Balığı, derili kısmı alta gelecek şekilde doğrudan bu kağıdın üzerine yerleştirin.

Balık kızartırken tavaya yağ dökmeyin! Dünyaca ünlü şefler bu yöntemi kullanıyor

Kağıt, balığın tabana doğrudan temas etmesini engelleyerek yapışma riskini tamamen ortadan kaldırır. Balığı ancak kağıttan kolayca, kendiliğinden ayrılmaya başladığında çevirin.

Balık kızartırken tavaya yağ dökmeyin! Dünyaca ünlü şefler bu yöntemi kullanıyor

KUSURSUZ PİŞME SÜRESİ: HANGİ BALIK NE KADAR SÜREDE PİŞER?

Mükemmel bir sonuç için kağıt hilesi kadar zamanlama da hayati önem taşır. Filetonun kalınlığına göre değişmekle birlikte, ideal bir balığın tavada kalma süresi toplam 4 ila 7 dakikadır. İşte altın standartlardaki o zaman çizelgesi:

Balık kızartırken tavaya yağ dökmeyin! Dünyaca ünlü şefler bu yöntemi kullanıyor

İnce Filetolar (Alabalık, İnce Mezgit, Dil Balığı vb.): Deri tarafı altta kalacak şekilde 3-4 dakika kızartın. Ardından çevirip etli kısmını sadece 1 dakika daha pişirin.

Kalın Filetolar (Somon, Levrek, Zander, Kalın Mezgit Sırtı vb.): Deri tarafında 4-5 dakika kızartın. Çevirdikten sonra içinin tam çekmesi için 2 dakika daha pişmeye bırakın.

Balık kızartırken tavaya yağ dökmeyin! Dünyaca ünlü şefler bu yöntemi kullanıyor

BALIĞIN PİŞTİĞİNİ NASIL ANLARSINIZ?

Balık etinin o ilk baştaki şeffaf (camsı) görünümü kaybolup tamamen mat ve süt beyazı bir renge büründüğünde ve çatalı hafifçe dokundurduğunuzda etler kolayca birbirinden ayrılıyorsa, balığınız lokum kıvamında pişmiş demektir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Balık kızartırken tavaya yağ dökmeyin! Dünyaca ünlü şefler bu yöntemi kullanıyor
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