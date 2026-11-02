Balık kızarttıktan sonra bunu kaynatın! Mutfaktaki ağır kokuyu bastırıyor

Evde balık kızartmak isteyenlerin en büyük çekincesi, pişirme sonrasında eve yayılan keskin koku. Perdelere, koltuklara ve mutfak eşyalarına kadar sinen bu koku için pahalı ürünlere ihtiyaç duyulmadan uygulanabilecek pratik bir yöntem bulunuyor. Üstelik çözüm, mutfakta kolayca hazırlanabiliyor.
Balık kızartmasının ardından mutfakta kalan kokuyu hafifletmek için limon kabuğu ve çubuk tarçınla hazırlanan karışım kullanılabiliyor. Bunun için küçük bir tencereye iki su bardağı su koyup bir limonun kabuklarını ve bir adet çubuk tarçını eklemek yeterli.
Limon ve tarçın dışında farklı malzemelerle de hoş kokulu bir karışım hazırlanabiliyor. Bir tencere suya az miktarda sirke, birkaç defne yaprağı ve karanfil eklenerek kısık ateşte kaynatılabiliyor.
Sirke ve aromatik malzemelerle hazırlanan bu karışım, mutfakta kalan yemek kokularını bastırmaya yardımcı olabiliyor. Ancak bu yöntemlerin kokuyu tamamen ortadan kaldırdığı düşünülmemeli; ortamın havalandırılması ve temizlik de önem taşıyor.
Balık kızartırken davlumbaz veya aspiratörü çalıştırmak, mümkünse mutfağın penceresini açmak kokunun evin diğer bölümlerine yayılmasını azaltabilir. Kızartma sonrasında kullanılan tava ve mutfak gereçlerinin bekletilmeden temizlenmesi de önem taşıyor.
Tezgâh ve ocak çevresinde kalan yağ kalıntıları temizlenmeli, balık artıkları kapalı bir çöp poşetine konulmalı. Mutfakta hava akışı sağlanmasıyla birlikte limon kabuğu ve tarçın gibi aromatik malzemelerin kaynatılması, yemek sonrasında daha ferah bir ortam oluşmasına yardımcı olabilir.