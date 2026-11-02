Balık kızarttıktan sonra bunu kaynatın! Mutfaktaki ağır kokuyu bastırıyor

Sirke ve defne yaprağı da kullanılabiliyor

Limon ve tarçın dışında farklı malzemelerle de hoş kokulu bir karışım hazırlanabiliyor. Bir tencere suya az miktarda sirke, birkaç defne yaprağı ve karanfil eklenerek kısık ateşte kaynatılabiliyor.

Sirke ve aromatik malzemelerle hazırlanan bu karışım, mutfakta kalan yemek kokularını bastırmaya yardımcı olabiliyor. Ancak bu yöntemlerin kokuyu tamamen ortadan kaldırdığı düşünülmemeli; ortamın havalandırılması ve temizlik de önem taşıyor.