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Giriş Tarihi: 2.11.2026 13:18 Son Güncelleme: 2.11.2026 13:21

Balık kızarttıktan sonra bunu kaynatın! Mutfaktaki ağır kokuyu bastırıyor

Balık sofraların sevilen lezzetleri arasında yer alsa da evde kızartıldığında ortaya çıkan keskin koku, mutfağa ve diğer odalara yayılabiliyor. Özellikle perde, koltuk ve mutfak eşyalarına sinen koku, yemek sonrasında da rahatsızlık verebiliyor. Ancak balık kızartmasının ardından uygulanabilecek basit bir yöntemle ortamda kalan ağır kokuyu bastırmak mümkün. Üstelik bunun için mutfakta bulunan birkaç malzeme yeterli oluyor.

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Balık kızarttıktan sonra bunu kaynatın! Mutfaktaki ağır kokuyu bastırıyor
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Evde balık kızartmak isteyenlerin en büyük çekincesi, pişirme sonrasında eve yayılan keskin koku. Perdelere, koltuklara ve mutfak eşyalarına kadar sinen bu koku için pahalı ürünlere ihtiyaç duyulmadan uygulanabilecek pratik bir yöntem bulunuyor. Üstelik çözüm, mutfakta kolayca hazırlanabiliyor.

Balık kızarttıktan sonra bunu kaynatın! Mutfaktaki ağır kokuyu bastırıyor

Balık kızarttıktan sonra limon kabuğu ve tarçın kaynatın

Balık kızartmasının ardından mutfakta kalan kokuyu hafifletmek için limon kabuğu ve çubuk tarçınla hazırlanan karışım kullanılabiliyor. Bunun için küçük bir tencereye iki su bardağı su koyup bir limonun kabuklarını ve bir adet çubuk tarçını eklemek yeterli.

Balık kızarttıktan sonra bunu kaynatın! Mutfaktaki ağır kokuyu bastırıyor

Malzemeler kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika kaynatılıyor. Karışımın ısınmasıyla birlikte limon ve tarçının aroması ortama yayılıyor. Böylece balık kızartmasından kalan ağır koku daha az hissedilebiliyor. İsteyenler karışıma birkaç adet karanfil de ekleyebiliyor.

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Balık kızarttıktan sonra bunu kaynatın! Mutfaktaki ağır kokuyu bastırıyor

Sirke ve defne yaprağı da kullanılabiliyor

Limon ve tarçın dışında farklı malzemelerle de hoş kokulu bir karışım hazırlanabiliyor. Bir tencere suya az miktarda sirke, birkaç defne yaprağı ve karanfil eklenerek kısık ateşte kaynatılabiliyor.

Sirke ve aromatik malzemelerle hazırlanan bu karışım, mutfakta kalan yemek kokularını bastırmaya yardımcı olabiliyor. Ancak bu yöntemlerin kokuyu tamamen ortadan kaldırdığı düşünülmemeli; ortamın havalandırılması ve temizlik de önem taşıyor.

Balık kızarttıktan sonra bunu kaynatın! Mutfaktaki ağır kokuyu bastırıyor

Balık kokusunun eve sinmesini önlemek için ne yapılmalı?

Balık kızartırken davlumbaz veya aspiratörü çalıştırmak, mümkünse mutfağın penceresini açmak kokunun evin diğer bölümlerine yayılmasını azaltabilir. Kızartma sonrasında kullanılan tava ve mutfak gereçlerinin bekletilmeden temizlenmesi de önem taşıyor.

Balık kızarttıktan sonra bunu kaynatın! Mutfaktaki ağır kokuyu bastırıyor

Tezgâh ve ocak çevresinde kalan yağ kalıntıları temizlenmeli, balık artıkları kapalı bir çöp poşetine konulmalı. Mutfakta hava akışı sağlanmasıyla birlikte limon kabuğu ve tarçın gibi aromatik malzemelerin kaynatılması, yemek sonrasında daha ferah bir ortam oluşmasına yardımcı olabilir.

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Balık kızarttıktan sonra bunu kaynatın! Mutfaktaki ağır kokuyu bastırıyor
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