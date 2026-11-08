Balık kokusunu bitiriyor! Tek yapmanız gereken tavaya eklemek

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte evlerde en sık pişirilen lezzetlerin başında gelen kızartmalar, ne yazık ki günlerce mutfaktan çıkmayan ağır kokularıyla baş belası olabiliyor. Aspiratörlerin veya pencereleri açmanın yetersiz kaldığı durumlarda bu koku perdelere ve koltuklara kadar siner. Usta aşçıların yıllardır bildiği ve ev ortamında kolayca uygulanan bu basit mutfak hilesi sayesinde, evde hiç balık pişmemiş gibi ferah bir hava kalır.