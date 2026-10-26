Balık tutarken göle düşen Müslüm öldü

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Adana'da arkadaşlarıyla balık tuttuğu sırada Seyhan Baraj Gölü'ne düşerek kaybolan 25 yaşındaki Müslüm U.'nun cansız bedeni bulundu. Olay, Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla göl kıyısında balık tutan Müslüm U., dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre suda çırpınan genç, ardından gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve su altı polisleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarının ardından Müslüm U.'nun cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.