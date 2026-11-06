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Giriş Tarihi: 06.11.2026 11:40 Son Güncelleme: 06.11.2026 11:42

Balık tutmaya gittiler, milyoner olarak döndüler! Oltalarına takılan balık hayatlarını değiştirdi

Sıradan bir balık avı için göle açılan iki kardeş, eve döndüklerinde hayatlarının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Avustralya'da yaşanan olayda, oltaya takılan bir balığın üzerindeki küçük bir işaret, genç balıkçıya tam 1 milyon dolar kazandırdı. Başlangıçta yalnızca keyifli vakit geçirmek isteyen kardeşlerin balık avı, kısa sürede unutulmaz bir servet hikayesine dönüştü.

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ALEYNA BİLGETEKİN ALEYNA BİLGETEKİN Yaşam
Balık tutmaya gittiler, milyoner olarak döndüler! Oltalarına takılan balık hayatlarını değiştirdi
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Avustralya'nın Kuzey Toprakları bölgesinde yaşanan olay, balıkçılık dünyasında büyük yankı uyandırdı. 26 yaşındaki Matthew Maurice, kardeşiyle birlikte çıktığı akşam avında 1 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu. Üstelik bu ödül, sıradan bir balığın değil, özel olarak işaretlenmiş bir barramundi balığının oltaya takılmasıyla kazanıldı.

Oltaya takılan balığın üzerindeki kırmızı işaret servet kazandırdı

Olay, 29 Ekim 2026 tarihinde Avustralya'nın Kuzey Toprakları bölgesindeki Corroboree Billabong'da yaşandı. 26 yaşındaki Matthew Maurice, yurt dışından ziyarete gelen kardeşiyle birlikte akşam saatlerinde balık tutmak için tekneyle açıldı. İki kardeş, teknelerini kıyıdan çok uzaklaştırmadan, yaklaşık bir kilometreden daha kısa mesafede avlanmaya başladı.

Maurice'in oltasına 80 santimetreden biraz uzun bir barramundi takıldı. Balık sudan sıçradığında üzerinde parlak kırmızı bir etiket olduğunu fark eden genç balıkçı, bunun sıradan bir işaret olmadığını anladı. Çünkü bölgede düzenlenen Million Dollar Fish isimli yarışmada özel olarak işaretlenen balıklar, yakalayan kişilere para ödülü kazandırıyordu.

1 milyon dolarlık balığı yakalayan ikinci kişi oldu

Maurice'in yakaladığı balık, yarışmanın 12. sezonu için suya bırakılan tek 1 milyon dolarlık ödüllü balıktı. Avını yetkililere bildiren genç balıkçı, etiketin doğrulanmasıyla birlikte büyük ödülün sahibi olduğunu öğrendi.

Bu başarı, yarışmanın 12 yıllık tarihinde bir ilk değildi ancak oldukça nadir yaşanan bir olaydı. Matthew Maurice, organizasyonda 1 milyon dolarlık balığı yakalamayı başaran yalnızca ikinci kişi oldu. İlk büyük ödülün sahibi ise 2024 yılında Keegan Payne olmuştu.

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Kazandığı parayla ne yapacağını açıkladı

Bir anda milyoner olan Matthew Maurice, kazandığı parayla ilgili planlarını da paylaştı. Büyük ödülü kazanmanın kendisine hâlâ gerçek dışı geldiğini belirten genç balıkçı, öncelikle bir ev satın almak ve mevcut borçlarını kapatmak istediğini söyledi.

Maurice, kazancının tamamını harcamak yerine geleceğini güvence altına alacak şekilde değerlendirmeyi planladığını, kendisine de küçük bir ödül vereceğini ifade etti.

Yarışmada başka ödüller de bulunuyor

Avustralya'da turizmi canlandırmak ve bölgedeki balıkçılığı tanıtmak amacıyla düzenlenen Million Dollar Fish yarışmasında, yalnızca 1 milyon dolarlık büyük ödül bulunmuyor.

12. sezon kapsamında suya bırakılan yaklaşık 100 kırmızı etiketli barramundi balığının büyük ödüllü olanı yakalanmış olsa da 10 bin dolar değerindeki 96 balık hâlâ yakalanmayı bekliyor. Yarışmanın 31 Mart 2027'ye kadar devam etmesi planlanıyor.

Organizasyonun bugüne kadar 2,47 milyon dolardan fazla ödül dağıttığı, ayrıca yardım kuruluşlarına 133 bin doların üzerinde bağış yaptığı belirtiliyor. Maurice'in yakaladığı büyük ödüllü balık nedeniyle de Surf Life Saving NT adlı kuruluşa 10 bin dolarlık ek bağış yapılacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Balık tutmaya gittiler, milyoner olarak döndüler! Oltalarına takılan balık hayatlarını değiştirdi
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