Balık tutmaya gittiler, milyoner olarak döndüler! Oltalarına takılan balık hayatlarını değiştirdi

Avustralya'nın Kuzey Toprakları bölgesinde yaşanan olay, balıkçılık dünyasında büyük yankı uyandırdı. 26 yaşındaki Matthew Maurice, kardeşiyle birlikte çıktığı akşam avında 1 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu. Üstelik bu ödül, sıradan bir balığın değil, özel olarak işaretlenmiş bir barramundi balığının oltaya takılmasıyla kazanıldı.

Oltaya takılan balığın üzerindeki kırmızı işaret servet kazandırdı

Olay, 29 Ekim 2026 tarihinde Avustralya'nın Kuzey Toprakları bölgesindeki Corroboree Billabong'da yaşandı. 26 yaşındaki Matthew Maurice, yurt dışından ziyarete gelen kardeşiyle birlikte akşam saatlerinde balık tutmak için tekneyle açıldı. İki kardeş, teknelerini kıyıdan çok uzaklaştırmadan, yaklaşık bir kilometreden daha kısa mesafede avlanmaya başladı.