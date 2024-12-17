Balıkçılar çoban oluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yayımlanan "İklim Değişikliği ve Gelecekteki İnsan Hareketliliği" raporuna göre 2050'ye kadar 44 milyon ila 113 milyon kişinin iklim krizi nedeniyle ülkeleri içinde göç etmeleri bekleniyor. İklim değişikliğinin çok daha şiddetli yaşandığı kötümser bir senaryoda, bu sayının 216 milyona ulaşabileceği tahmin ediliyor. IOM Kıdemli Göç Uzmanı Ileana Sinziana Puscas, iklim krizi kaynaklı göçler için finansman konusunun öneminin arttığını ve uyum fonlarından finansman sağlanması için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Ileana Sinziana Puscas, "İlk önce en savunmasız bölgelere bakma eğilimindeyiz. Ancak İspanya'da seller sonucu insanların öldüğünü ve yerlerinden olduklarını gördük" diye konuştu.Puscas, bu göçlerin, iklim değişikliğinin getirdiği olumsuzluklar sonucu insanların yaşadıkları yerleri terk ederek başka bir yere gitmesi şeklinde tanımlanabileceğini söyledi. Bu durumun dünyanın her yerinde yaşanabileceğini; sadece 2023'te iklim değişikliğinin şiddetlenen etkileriyle ortaya çıkan felaketler sonucu 26 milyon kişinin yaşadığı yeri terk ettiğini kaydeden Puscas, iklim değişikliğinin tarımda verimliliği azalttığını ve mahsullerinden yeteri kadar verim alamayan üreticilerin yeni geçim kaynakları ve yeni işler bulmak üzere göç ettiklerini aktardı. Bu duruma Fiji'yi örnek gösteren Ileana Sinziana Puscas "Ülkedeki birçok topluluk bir zamanlar kıyı bölgelerinde balıkçılık yapabiliyordu ama iklim değişikliğiyle deniz seviyesi yükseldi. Bu sebeple bu balıkçılar çoban ya da çiftçi olmak üzere, iç kesimlere doğru göç etmek zorunda kaldı" dedi.