Balıkçının ağına balık yerine servet takıldı! Denizden öyle bir şey çıkardı ki...

DEĞERİ BİNLERCE ZLOTİYİ BULABİLİR

İlk değerlendirmelere göre 150 gramlık parçanın değeri 2.000 ila 4.000 Polonya zlotisi ( yaklaşık 25.600 TL ile 51.200 TL) arasında tahmin ediliyor. Ancak bu rakam kesinleşmiş bir satış fiyatı değil. Kehribarın gerçek değeri; ağırlığının yanı sıra rengi, saydamlığı, yapısı ve içinde bitki ya da hayvan kalıntıları bulunup bulunmadığı gibi özelliklere göre değişebiliyor.

Balıkçının ise parçayı satmak yerine saklamayı düşündüğü ve bu keşfi bir hatıra olarak tutacağı bildirildi.