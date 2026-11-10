Haberler Yaşam Haberleri Balıkçının ağına balık yerine servet takıldı! Denizden öyle bir şey çıkardı ki...
Giriş Tarihi: 10.11.2026 13:50 Son Güncelleme: 10.11.2026 13:51

Balıkçının ağına balık yerine servet takıldı! Denizden öyle bir şey çıkardı ki...

Baltık Denizi'nde balıkçılık yapan bir ekibin ağlarından çıkan parça, görenleri şaşkına çevirdi. Polonya'nın Kołobrzeg kenti açıklarında denize açılan balıkçılar, ağlarını çektikleri sırada balık yerine yaklaşık 150 gram ağırlığında büyük bir kehribar parçasıyla karşılaştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ALEYNA BİLGETEKİN ALEYNA BİLGETEKİN Yaşam
Balıkçının ağına balık yerine servet takıldı! Denizden öyle bir şey çıkardı ki...
  • ABONE OL

Denizin derinliklerinden çıkan kehribar, sıradan parçaların aksine büyüklüğüyle dikkat çekti. Yaklaşık bir yumruk büyüklüğündeki parçanın değerinin henüz uzmanlar tarafından kesin olarak belirlenmediği belirtilirken, ilk tahminler binlerce Polonya zlotisine işaret ediyor.

AĞLARI ÇEKERKEN KARŞILARINA ÇIKTI

Kehribar, balıkçı teknesinin 20 metreden daha derindeki ağlarında bulundu. Tekne kıyıdan yaklaşık 10 mil açıkta avlanırken, kehribarın ağ, deniz kabukları ve diğer deniz kalıntılarının arasına takıldığı aktarıldı.

Teknenin sahibi Patryk Rewiński, yaklaşık 20 yıllık denizcilik hayatında bu büyüklükte bir kehribar parçasını ilk kez gördüğünü söyledi. Ailesinin de 30 yılı aşkın süre önce benzer bir keşif yaptığı belirtildi.

DEĞERİ BİNLERCE ZLOTİYİ BULABİLİR

İlk değerlendirmelere göre 150 gramlık parçanın değeri 2.000 ila 4.000 Polonya zlotisi ( yaklaşık 25.600 TL ile 51.200 TL) arasında tahmin ediliyor. Ancak bu rakam kesinleşmiş bir satış fiyatı değil. Kehribarın gerçek değeri; ağırlığının yanı sıra rengi, saydamlığı, yapısı ve içinde bitki ya da hayvan kalıntıları bulunup bulunmadığı gibi özelliklere göre değişebiliyor.

Balıkçının ise parçayı satmak yerine saklamayı düşündüğü ve bu keşfi bir hatıra olarak tutacağı bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Baltık Denizi kehribar açısından zengin

Polonya Jeoloji Enstitüsü'ne göre kehribar, Baltık Denizi'nin Polonya kıyılarında özellikle Kołobrzeg'den Vistül Kordonu'na kadar uzanan sahil bölgesinde bulunuyor. Fırtınalar da deniz tabanındaki veya kıyıdaki kehribar parçalarının sahile taşınmasında önemli rol oynuyor.

Bu nedenle Baltık kıyılarında kehribar aramak uzun yıllardır bilinen bir uğraş. Ancak balıkçıların ağlarına bu büyüklükte tek parça bir kehribarın takılması oldukça sıra dışı bir buluntu olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkçının ağına balık yerine servet takıldı! Denizden öyle bir şey çıkardı ki...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA