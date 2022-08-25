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Giriş Tarihi: 26.8.2022

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden reflektör desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden reflektör desteği
BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından Havran ilçesinde bulunan traktör römorklarına kazaların önlemesi ve trafikte görünürlüğün artması için reflektör desteği verildi. Tarım faaliyetlerinin arttığı şu günlerde traktörlerin karıştığı kazaları azaltmak için başlatılan reflektör desteği çalışmasına Havran ilçesinde devam edildi. Traktör römorklarına reflektörler takılarak trafikte görünürlüklerinin artırılması amaçlandı. Çalışma hakkında bilgi veren Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından ilçemizdeki traktörlere reflektör dağıtımı gerçekleştirildi. Kazaların önüne geçmek ve trafikte can güvenliğini korumak için desteklerini esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür ederiz" dedi.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden reflektör desteği
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