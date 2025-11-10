Haberler Yaşam Haberleri BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA: İzmir’den de Hissedildi! 10 Kasım 2025 Balıkesir'de deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi?
Giriş Tarihi: 10.11.2025 21:39

BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA: İzmir’den de Hissedildi! 10 Kasım 2025 Balıkesir'de deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 21.20'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü. Yerin yaklaşık 9.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum bildirilmezken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Balıkesir yine depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgilere göre, merkez üssü Sındırgı olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem saat 21.20'de meydana geldi. Yerin 9.64 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.

AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Kasım 2025 tarihinde saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 9.64 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Deprem, başta İzmir olmak üzere Bursa, Tekirdağ gibi kentlerde de hissedildi.

AFAD DUYURDU!

Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-10
Saat:21:20:51 TSİ
Enlem:39.23889 N
Boylam:28.145 E
Derinlik:9.64 km

