BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA: İzmir’den de Hissedildi! 10 Kasım 2025 Balıkesir’de deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi?

Balıkesir yine depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgilere göre, merkez üssü Sındırgı olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem saat 21.20'de meydana geldi. Yerin 9.64 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. Ekiplerin saha çalışmaları sürerken, vatandaşlar "Balıkesir'de deprem mi oldu, şiddeti kaç?" sorusuna yanıt arıyor.

SON DAKİKA: BALIKESİR DEPREM

AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Kasım 2025 tarihinde saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 9.64 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Deprem, başta İzmir olmak üzere Bursa, Tekirdağ gibi kentlerde de hissedildi.